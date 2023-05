Voici comment fonctionne l'immense appareil d'influence de la Chine au Canada (et pourquoi il faut une enquête publique)

Plus d’un Canadien sur trois doute du système électoral canadien. Ce genre de suspicion qui mine les institutions démocratiques est très exactement un des effets recherchés par le gouvernement chinois pour affaiblir les démocraties.

La Chine possède une formidable machine de guerre propagandiste. Cette machine est à l’œuvre au Canada depuis des décennies.

Elle mène une guerre psychologique, une guerre d’opinion publique et une guerre juridique contre les Canadiens.

La guerre psychologique a pour objectif de dissuader le Canada d’agir contre la Chine, ou à tout le moins, de le persuader d’agir avec la plus extrême prudence.

Photo d'archives, AFP

Cet objectif est pleinement atteint quand on regarde l’extrême timidité avec laquelle le gouvernement de Justin Trudeau avance dans le dossier de l’ingérence chinoise.

Cette guerre est alimentée par de fausses informations en provenance de Chine.

Opinion publique et droit

La seconde guerre, celle de l’opinion publique, se mène à la fois parmi la diaspora chinoise au Canada et parmi le grand public en général.

La Chine contrôle pratiquement tous les médias en langue chinoise au Canada et elle n’hésite pas à censurer les messages des candidats aux élections lorsque cela fait son affaire.

Plus généralement, la Chine tente de créer une interprétation de la politique qui lui est favorable.

Le discours de culpabilisation de l’Occident, de minage de la confiance en la démocratie ou de surestimation de la puissance chinoise est cultivé par les agents chinois.

Ainsi, plusieurs combats des wokes sont regardés avec ravissement par le gouvernement de Xi Jinping.

Le troisième type de guerre se tient au niveau du droit. Il s’agit pour la Chine d’utiliser à son avantage les faiblesses et les incohérences du système de droit canadien.

Photo d'archives, REUTERS

Le soutien extraordinaire dont a bénéficié Meng Wanzhou, une vice-présidente de Huawei, a bien montré la force juridique de la Chine, mais la Chine profite aussi pleinement du droit international pour faire avancer ses intérêts comme le montrent ses actions agressives dans diverses organisations de l’ONU.

Certains rétorqueront que les actions de la Chine doivent être évaluées à l’aulne de ce que font d’autres pays, comme les États-Unis.

Précisément. La Chine possède un appareil d’influence politique, économique et sociale semblable à nul autre pays.

Ses actions passent par deux organisations chinoises très discrètes, mais dont la puissance a considérablement augmenté.

La première organisation est celle du Front uni et la seconde, celle de l’armée chinoise.

Le Front Uni à la manœuvre

Le Front uni a pour fonction de rallier les soutiens à la Chine. C’est lui qui est derrière l’ouverture des « postes de police » chinois à travers le monde, un projet amorcé dès 2014 et qui devait à l’origine s’étendre à 38 pays, dont le Canada.

Le Front Uni est à l’œuvre dans plusieurs domaines. Il est derrière les ententes en culture, en éducation ou en recherche.

Il monte des bases de données sur les Chinois qui vivent à l’étranger. Il aurait par exemple une banque de données sur 2,2 millions de chercheurs chinois qui travaillent à travers le monde.

Le rôle de l’armée chinoise

L’armée chinoise est derrière la propagande chinoise sur les réseaux sociaux et elle dirige diverses organisations et compagnies de façade dans divers domaines, en particulier dans les médias et les hautes technologies ou l’énergie.

L’organisation militaire principale qui coordonne ces actions est basée dans la province chinoise du Fujian. Elle s’appelle la base 311. Il est très difficile d’obtenir quelque information sur elle.

Plus inquiétant, depuis 2015, toute recherche qui peut avoir des impacts sur la sécurité nationale est directement soumise à l’armée. Autant dire qu’aucune coopération universitaire entre la Chine et le Canada ne lui échappe.

Une influence immense

Comme on le voit, l’influence de la Chine au Canada dépasse les simples menaces faites à des familles d’élus.

Elle va beaucoup plus loin que des opérations de lobbying sur des députés. Elle entre dans tous les domaines, à tous les niveaux.

C’est la raison pour laquelle une enquête publique est requise.

À elle seule, la faiblesse de la réaction du gouvernement canadien face à cette intrusion, qui dure pourtant depuis des décennies, justifie cette enquête publique.

Si une telle enquête finit par se tenir, elle ne doit pas se confiner à l’action du gouvernement de Xi Jinping sur les élus. Elle doit aussi avoir pour mandat d’examiner l’ensemble des actions de la Chine au Canada.

Malheureusement, le gouvernement Trudeau donne l’impression de chercher à gagner du temps ou de vouloir concentrer l’enquête sur une petite partie du problème. Si tel est le cas, qui veut-il protéger ?

♦ Plusieurs faits rapportés dans ces pages proviennent de : P. Charon et J.-B. Jeangène Vilmer, Les Opérations d’influence chinoise. Un moment machiavélien, rapport de l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), Paris, ministère des Armées, 2e édition, octobre 2021.

Comment fonctionne la Chine

INFLUENCE DANS LES ENTREPRISES À TRAVERS LE MONDE

L’Alliance interparlementaire sur la Chine a publié il y a quelques années une liste qui recensait 2 millions de membres du Parti communiste chinois qui travaillaient dans de grandes entreprises internationales partout dans le monde.

Être membre du Parti communiste chinois ne signifie pas ipso facto être un espion.

Cependant, l’obéissance absolue au Parti, au-delà de la loyauté envers les entreprises d’embauche, est un devoir des membres du Parti.

SURVEILLANCE DES ÉTUDIANTS

Le Canada reçoit dans ses universités près du quart des plus de 500 000 étudiants chinois qui étudient à l’étranger.

Ces étudiants sont au cœur de la coopération entre les universités canadiennes et les universités chinoises.

Ces étudiants sont très surveillés, en particulier lorsqu’ils sont boursiers ou qu’ils appartiennent à des minorités chinoises.

Aux États-Unis, certains étudiants chinois utilisent la rectitude politique promue par les courants wokes pour empêcher dans les universités des critiques sur le régime chinois.

DIPLOMATES EXPULSÉS ET ULTRANATIONALISME CHINOIS

La lenteur avec laquelle le gouvernement canadien a expulsé Zhao Wei, le diplomate chinois accusé d’avoir fait pression sur le député Michael Chong et sa famille, montre que le gouvernement Trudeau est vulnérable à la guerre psychologique à laquelle se livre la Chine.

L’expulsion de la consule canadienne de Shanghai, Jennifer Lalonde, qui possède un rang diplomatique plus élevé que M. Zhao, indique que le gouvernement chinois se livre déjà à une escalade.

Étant donné la montée de groupes ultranationalistes en Chine, il ne serait pas étonnant que le gouvernement de Xi Jinping aille plus loin encore dans les mesures de représailles.

GUERRE PSYCHOLOGIQUE ET AUTOCHTONES

Le gouvernement chinois tente d’établir des parallèles entre les Chinois et les Autochtones au Canada.

Ainsi, il aime souligner que les Chinois et les Autochtones ont travaillé à la construction des chemins de fer au 19e siècle.

Une façon d’évoquer indirectement que Chinois et Autochtones ont en commun d’avoir subi l’exploitation des Canadiens anglais.

Inversement, les autorités chinoises utilisent les anciennes politiques fédérales d’assimilation et de génocide culturel envers les Autochtones pour éviter les critiques sur le traitement des Ouïgours et des Tibétains.