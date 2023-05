7 façons inusitées par lesquelles votre animal peut attraper des parasites

Le parasitisme est un phénomène très fréquent chez les animaux. C’est d’ailleurs pour cela que les médecins vétérinaires recommandent la prise régulière de médicaments antiparasitaires chez les chats et les chiens. Mais voici une question que plusieurs se posent : comment est-ce qu’un chien ou un chat attrape des parasites ? En voici sept façons.

• À lire aussi: Animaux: protégez vos bêtes contre 5 parasites

1. Être piqué ou mordu par un insecte.

Les moustiques peuvent transmettre des parasites en piquant l’hôte sur lequel ils se nourrissent. Des exemples ? Les vers du cœur, qui affectent les chiens et autres canidés sauvages, sont transmis lors de la piqûre de moustiques. Certaines tiques du Québec et d’ailleurs peuvent aussi transmettre de petits parasites sanguins responsables d’une maladie appelée l’anaplasmose chez les chats et les chiens.

2. Boire le lait de sa propre mère

Certains parasites utilisent ce mode de transmission pour se transmettre de la mère aux bébés lors de l’allaitement. Au cours de la gestation et de la lactation, des larves de parasites préalablement enkystés dans les tissus et les organes de la femelle se désenkystent et migrent vers les glandes mammaires et se retrouvent ainsi dans le lait. L’exemple le plus classique provient d’un ver rond du nom d’ascaris. Il est aussi l’un des parasites les plus fréquents chez les chiots et les chatons de moins de 6 mois.

3. Grandir dans le ventre de sa mère

Par le même phénomène de désenkystement chez la femelle gestante, les larves d’ascaris migrent aussi vers les fœtus pour les infecter avant la naissance.

4. Mâchouiller, manger ou lécher des surfaces ou des objets

Plusieurs parasites qui vivent dans les intestins (dont les ascaris et les vers en fouet) pondent de tout petits œufs, microscopiques, qui sont évacués dans les selles de l’animal parasité et contaminent l’environnement : le sol, le gazon, le pelage de l’animal, ses jouets, et d’autres surfaces et objets qui sont en contact avec les excréments. Ces œufs peuvent facilement survivre dans l’environnement et réinfecter les animaux lorsqu’ils sont avalés.

5. Marcher dans un endroit contaminé ou s’y coucher

Les vers en crochet (ankylostomes) sont aussi des parasites qui vivent dans les intestins des chiens et des chats. Ils s’y reproduisent et pondent des œufs qui se retrouvent dans l’environnement par les crottes des animaux parasités. Une fois à l’air libre, de minuscules larves éclosent. Celles-ci s’accrochent à la peau d’un animal qui passe tout près ou se couche à cet endroit. Elles pénètrent alors dans l’animal pour entreprendre une migration qui les mènera aux intestins où le cycle recommence. Une bonne raison de ramasser immédiatement les excréments de notre animal...

6. Chasser et manger de la viande crue

Certains parasites, dont les vers plats et la toxoplasmose, sont transmis aux chats et aux chiens lorsque ceux-ci chassent des petits animaux (souris, mulots, oiseaux, etc.) ou lorsqu’ils mangent de la viande crue. Une bonne raison de ne pas encourager ces comportements !

7. Fréquenter d’autres animaux parasités

Plusieurs parasites, comme les puces et les mites d’oreilles, se transmettent d’un animal à l’autre simplement par contacts plus ou moins rapprochés entre eux. Une autre bonne raison de traiter préventivement nos animaux contre les parasites lorsqu’ils fréquentent d’autres animaux.