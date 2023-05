[À VOIR] Baseball: Bryce Harper pète solidement les plombs!

Le joueur vedette des Phillies de Philadelphie Bryce Harper a été expulsé de la rencontre de dimanche contre les Rockies du Colorado.

Harper a chargé l’abri des Rockies lorsque la septième manche a été terminée. Le voltigeur de droite a eu une altercation avec le releveur des Rockies Jake Bird lorsqu’il a fait un geste d’applaudissement avec son gant devant Harper.

Celui-ci a été piqué au vif et il est vite sorti de l’abri des Phillies avant que les bancs des deux équipes se vident. Le receveur des Rockies Elias Díaz et l’instructeur au troisième but des Phillies Dusty Wathan ont tenté de retenir le joueur de 30 ans.

Bird a lui aussi été expulsé du match.

Les Rockies ont remporté la rencontre par la marque de 4 à 0.