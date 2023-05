Altercation au Dagobert: deux hommes arrêtés en lien avec d’autres infractions

Une altercation entre plusieurs individus au bar Le Dagobert, à Québec, a mené à l’arrestation de deux suspects, dans la nuit de samedi à dimanche.

Dans une vidéo diffusée sur la page Instagram Worldstar Quebec Canada, on peut voir deux hommes – dont l’un est armé d’une bouteille – s’en prendre à un troisième à coup de poings et de pieds.

L’incident s’est produit tard samedi soir, dans l’établissement licencié bien connu situé sur la Grande Allée. Mais ce n’est que plus tard dans la nuit, vers 1h30 du matin, que les autorités ont été mises au courant de la situation.

« Des témoins ont indiqué aux policiers qu’ils ont croisés dans la rue qu’il y avait eu une violente altercation à l’intérieur du bar. C’est à ce moment qu’on est intervenu », explique Marie-Pier Rivard, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Opération «à haut risque»

Selon ces mêmes témoins, entre deux et quatre personnes impliquées dans cette échauffourée auraient été expulsées du bar par la suite. Les informations recueillies laissaient aussi croire que ces individus avaient une arme à feu en leur possession.

« Les policiers se sont donc mobilisés pour tenter de localiser les suspects qui seraient montés à bord d’un taxi », indique Mme Rivard, soulignant qu’il s’agissait d’une « opération à haut risque », en raison de la possibilité de la présence d’une arme à feu.

Le véhicule recherché a rapidement été intercepté et les quatre suspects qui se trouvaient à l’intérieur, en plus du chauffeur, ont tous été fouillés.

Deux arrestations

Aucune arme à feu n’a finalement été trouvée sur les individus. Deux d’entre eux ont toutefois été arrêtés en lien avec des infractions non relatives à ce type d’arme, précise le SPVQ, sans donner plus de détails.

Il s’agit de deux hommes âgés de 27 ans et 34 ans.

Comme aucune victime de l’altercation au Dagobert n’a porté plainte dans cette affaire, aucune arrestation en ce sens n’a été faite pour le moment. On ne connait pas non plus l’étendue de leurs blessures.

Le corps de police invite donc toute personne qui aurait des informations au sujet de cet événement à les lui transmettre via le 418-641-2447.

- Avec la collaboration d’Elie Duquet, TVA Nouvelles