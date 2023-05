Andréanne A. Malette couronnée reine de la jungle à «Sortez-moi d’ici!»

C’est l’auteure-compositrice-interprète Andréanne A. Malette qui a été couronnée reine de la jungle lors de la grande finale de «Sortez-moi d’ici!», dimanche soir, à l’antenne de TVA.

• À lire aussi: Conclusion de la 1re saison: 5 défis éprouvants à «Sortez-moi d’ici!»

• À lire aussi: «Sortez-moi d’ici!»: Marianne St-Gelais sort la tête haute

L’artiste de 34 ans a coiffé au fil d’arrivée les deux autres finalistes de la première saison de la populaire téléréalité, soit la chanteuse et animatrice Nathalie Simard ainsi que le Dr François Marquis, intensiviste et interniste à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal.

Andréanne participait à «Sortez-moi d’ici!» au nom du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, qui obtient ainsi la somme de 100 000 $ promise au gagnant ou à la gagnante. Le chèque est fait par le commanditaire Pizza Salvatoré.

Décrite comme une «force tranquille», celle qui a été révélée au grand public à «Star Académie» en 2012 a triomphé au terme du défi «Sang froid», particulièrement difficile, au cours duquel les trois finalistes devaient plonger dans un bassin d’eau glacée pour récupérer des briques sur lesquelles se trouvait le visage des huit campeurs éliminés jusque-là. Ils devaient remonter les briques à la surface et les classer dans l’ordre d'exclusion de leurs amis. Nathalie, qui a réussi à remonter cinq briques, a été disqualifiée. Seules 28 secondes séparaient la performance d’Andréanne et du Dr Marquis, qui a donc bien failli être couronné roi de la jungle, lui qui jouait pour la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

«Je suis tellement heureuse de remettre 100 000 $ au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale», a dit Andréanne.

«Je suis tellement heureuse de tout ce que j’ai acquis aussi; j’ai beaucoup grandi, j’ai appris, j’ai trouvé une famille, je me suis dépassée, j’ai fait des choses que je ne pensais pas être capable de faire, ce n’est que du positif. Je repars avec un beau grand bagage», a-t-elle ajouté avant de prendre place sur le trône au terme du dernier gala de la jungle.

Les trois derniers campeurs qui étaient en lice sont fiers de leur parcours. On salue leur courage, leur résilience et leur cœur bienveillant, en incluant les sept autres participants de la saison, qui nous ont fait vivre une kyrielle d’émotions.

L’Agence QMI discutera avec Andréanne ce lundi, à TVA, en compagnie des animateurs Alexandre Barrette et Jean-Philippe Dion.

Une moyenne d’écoute de 1,6 million de téléspectateurs

Adaptation du format britannique «I’m a Celebrity... Get Me Out of Here!», d’ITV, «Sortez-moi d’ici!» a obtenu une moyenne d’écoute confirmée, jusqu’à l’épisode du 30 avril dernier, de 1,6 million de téléspectateurs. Cela représente 47,4 % de parts de marché à cette heure-là le dimanche soir, si bien que près d’un Québécois sur deux était branché sur TVA pendant la diffusion, à laquelle on ajoute les enregistrements visionnés durant les sept jours qui suivent pour obtenir les données confirmées par Numeris. Rendez-vous dominical le plus populaire du petit écran québécois cet hiver et ce printemps, «Sortez-moi d’ici!» a été renouvelé pour une deuxième saison.

Accès aux coulisses

Dimanche prochain, à 18 h 30, les adeptes de «Sortez-moi d’ici!» auront accès aux coulisses de la téléréalité produite par Productions Déferlantes, en collaboration avec Québecor Contenu.