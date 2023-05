Ariane Brunet se «reconnaît» enfin avec son projet L’Isle

Après trois albums lancés sous son vrai nom, Ariane Brunet a décidé de faire une coupure avec le passé et de lancer un nouveau projet : L’Isle. « J’ai l’impression d’être plus proche de ce que je suis aujourd’hui plus que jamais », dit l’artiste de 32 ans, qui a collaboré avec Heartstreets, Random Recipe et Qualité Motel dans les dernières années.

Quand elle était au secondaire, Ariane Brunet songeait déjà à des pseudonymes pour ses projets musicaux. Mais quand elle a signé avec sa première maison de disques et qu’elle a lancé son premier album, Le pied dans ma bulle, à l’âge de 19 ans, on lui a fortement suggéré de le faire sous son vrai nom.

« On m’a dit qu’avec la musique folk que je faisais, c’était mieux de le publier sous mon nom, c’était plus authentique, se souvient-elle. Ça s’est passé tellement vite et j’ai accepté. C’est très bien et je ne renie pas du tout le travail que j’ai publié avec Ariane Brunet. »

Encore aujourd’hui, il y a plus de 40 000 auditeurs mensuels qui vont écouter les titres de ses trois premiers albums sur Spotify. « Le projet continue à vivre. »

Mais en 2018, Ariane voulait faire une coupure avec le passé et prendre un nouveau nom pour la suite. « Il me fallait une nouvelle identité », dit-elle. C’est là qu’est arrivé le nom de L’Isle.

« Je viens du West Island de Montréal, qui est probablement le coin le plus anglophone du Québec, mentionne-t-elle. J’ai été élevée par des “chevaliers de la loi 101”, surtout mon père. Il se battait presque pour se faire servir en français. »

« J’ai donc pensé à L’Isle parce que j’ai grandi sur l’île de Montréal et que j’y vis toujours. “L’Isle”, c’est écrit en vieux français. Il y a 150 ans, on l’écrivait encore comme ça. [...] Il y a quelque chose d’ultrapoétique et élévateur là-dedans. Le nom en soi est beau. »

Plusieurs collaborateurs

Rapidement, L’Isle a -collaboré avec plusieurs artistes pour des chansons qui étaient lancées ponctuellement sur les différentes plateformes. En 2020, Ariane Brunet pensait même pouvoir sortir son premier album avec ce projet. Puis la pandémie est arrivée.

« J’ai finalement eu le temps de modifier l’album. Je suis retournée en studio et j’ai refait faire des mix. J’ai fait de la création avec plein de monde différent. J’ai vraiment fait comme un Beyoncé [rires]. On voit ça plus souvent dans la Silicon Valley, de s’associer avec une masse hétéroclite de compositeurs. »

Steeven Chouinard, Samito, Félix Petit, Philippe Brault, Étienne Dupuis-Cloutier, Jonathan Dauphinais et François-Simon Déziel se sont ainsi partagé les tâches de réalisation en studio avec Ariane.

Elle a décidé d’appeler son album Soif, car c’est d’abord « un foutu beau mot ». Et aussi parce qu’il y a le mot « soi » dans Soif. « J’ai l’impression d’être plus moi-même aujourd’hui, dit-elle. Même si c’est absurde un peu parce que je porte un autre nom que le mien. »

Like a Virgin

L’album paraît sur l’étiquette Bravo musique, gérée par Béatrice Martin (Cœur de pirate). « C’est juste la meilleure association possible pour moi, dit Ariane. Je suis vraiment chanceuse parce que dès que Béatrice a su que je n’avais plus d’équipe, elle m’a écrit le jour même. Elle m’a dit qu’elle aimait vraiment ce que je faisais et qu’elle voulait qu’on travaille ensemble. J’étais ultratouchée. »

Dès le début du projet de L’Isle, Ariane Brunet a fait une reprise de Like a Virgin, de Madonna. La chanson s’est retrouvée dans la série Dollface, produite par Margot Robbie. « Je dis souvent que grâce à cette reprise-là, il y a des gens qui ne connaissent pas le français qui m’écoutent. Singapour, Sydney, Melbourne, ça reste les villes qui écoutent le plus L’Isle à cause de Like a Virgin. »

Pour cette raison, Ariane Brunet souhaite-t-elle aller jouer à l’étranger avec L’Isle ?

« C’est toujours le fun de voyager avec sa musique. Mais je pense que l’important reste de connecter avec son public ici au Québec, répond-elle. Il faut bâtir ici avant de s’exporter. L’étranger, il ne faut pas y aller pour rien. Ce sont des sous, de l’énergie. Je pense que la musique que je fais est exportable. Il faut juste être prêt à avoir des opportunités. »

► L’album de L’Isle, Soif, est présentement disponible. Pour les infos : facebook.com/ariane.brunet.