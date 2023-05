Conclusion de la 1re saison: 5 défis éprouvants à «Sortez-moi d’ici!»

Il y a eu plusieurs moments forts au cours de la première saison de Sortez-moi d’ici!. En plus du défi corsé du dernier épisode de dimanche, intitulé Sang froid, voici cinq autres défis qui ont été particulièrement éprouvants pour les campeurs.

Plongeon au sommet

Colette Provencher, la tête à l’envers qui doit plonger dans un bassin. Plus elle s’enfonce dans l’eau, plus son coéquipier Jean-François Mercier est en mesure de grimper un mur d’escalade muni de trous dans lesquels se trouvent des étoiles (et des bestioles) qui permettent d’avoir un repas plus copieux. Heureusement, un médecin était là pour prendre soin de la présentatrice météo, qui a vomi à la toute fin.

Roue d’infortune

Au cours de ce défi, Deano Clavet, le Dr François Marquis, Jean-François Mercier et Marianne St-Gelais ont dû manger toutes sortes de trucs peu appétissants, comme un œil de poisson, une coquerelle dans du jus de noni et un testicule de bœuf. La production a aussi proposé le défi «Buffet roulant» dans le 12e épisode, dans lequel le Dr Marquis, Andréanne A. Malette et Nathalie Simard ont eu à goûter de la langue de veau, de l’estomac de vache, de la queue de porc, de l’oreille de porc, un taco de phallus de veau et un smoothie de plantes médicinales, agrémenté de sang de bœuf coagulé...

L’étoile de l’enfer

Livia Martin a fait preuve d’un courage exemplaire au cours de ce défi. Attachée dans une étoile comptant plusieurs compartiments, on lui a fait côtoyer des crabes, des vers de terre, des mille-pattes, des chenilles, des coquerelles et des rats, qui circulaient autour et sur elle. On se demande encore comment elle a fait pour tenir le coup.

Mauvaise mine

Jean Michel Leblond, qui est claustrophobe, a dû entrer dans le tunnel d’une ancienne mine, plongé dans l’obscurité et les yeux bandés, pendant qu’Andréanne A. Malette, dans un couloir parallèle éclairé devait le guider pour qu’ils puissent récupérer le plus d’étoiles parmi les 11 qui s’y trouvaient.

Fond du panier

Le Dr François Marquis, Colette Provencher, Nathalie Simard et Marianne St-Gelais devaient lancer un ballon dans un panier de basketball depuis une étroite passerelle suspendue au-dessus d’un ravin. Chapeau à tous les campeurs, dont Colette, avec son nom de totem Albatros, qui ont dépassé leurs limites au cours de ce défi.