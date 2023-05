Découvrez ces 5 recettes du meilleur pâtissier du Québec!

Grand gagnant de la compétition culinaire télévisée Le Meilleur pâtissier du Québec, Dario Bivona lance Les Desserts de Dario Bivona, un livre de recettes paru aux Éditions de l’Homme, et proposant 50 desserts, dont certains qu’on l’a vu réaliser à la télévision.

Écrire son propre livre de recettes n’avait jamais été dans les plans de Dario Bivona, gagnant de la compétition culinaire Le Meilleur pâtissier du Québec, diffusée sur les ondes de Vrai et de TVA. Celui qui ne refuse aucune des aventures que lui propose la vie a sauté à pieds joints dans ce projet, offert à titre de prix.

« Est-ce que je vis vraiment ça ? C’est du vrai bonheur », s’est exclamé en entrevue le coloré pâtissier amateur, pharmacien de formation.

Résident depuis 16 ans au Québec, où il a complété une maîtrise en pharmacologie, puis des études en communications, Dario Bivona est originaire de la région des Pouilles en Italie. Jamais il n’aurait imaginé participer à une compétition de pâtissier amateur télévisée et, qui plus est, être élu Meilleur pâtissier du Québec.

« J’ai eu une enfance italienne très typique, où j’ai appris la cuisine de ma grand-mère, de ma mère et de ma tante. Je les regardais préparer des pâtes fraîches et d’autres plats typiques de notre région. Ces trois femmes m’ont donné l’inspiration et la passion », dit Dario Bivona.

Rapidement, il a compris que la pâtisserie deviendrait sa spécialité, explique-t-il. « On avait une petite maison au bord de la mer, où poussaient des arbres fruitiers. Ma mère faisait des tartes, des gâteaux aux pêches, des confitures de figues. La pâtisserie, c’est quelque chose qui donne du bonheur aux gens. C’est la base de mon livre, je voulais répandre le bonheur à tous les jours, rendre la pâtisserie accessible à tous. »

Parmi les 50 recettes des Desserts de Dario Bivona, se retrouvent plusieurs pâtisseries d’inspiration italienne, et d’autres variations sur des recettes québécoises. « Chacun peut y trouver son compte. J’ai voulu faire un livre qui allait satisfaire tout le monde, élaboré comme un crescendo, des recettes plus faciles, aux desserts de haut niveau », dit Dario Bivona.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme / photo prise par Ariel Tarr

COMMENCER PAR DES RECETTES FACILES POUR APPRIVOISER LA PÂTISSERIE

La pâtisserie peut parfois sembler intimidante, pourtant tout le monde peut arriver à cuisiner un bon gâteau, assure Dario Bivona, auteur du livre de recettes Les Desserts de Dario Bivona.

L’important, c’est d’abord et avant tout de se lancer, dit celui qui a remporté le titre de Meilleur pâtissier du Québec. « C’est comme n’importe quoi dans la vie, si on veut devenir bon, il faut commencer par les bases, des choses faciles, puis on augmente graduellement le défi. La beauté de la cuisine et de la pâtisserie, c’est d’essayer, puis quand le résultat est là, on est plein de fierté. En commençant par une croustade, un pain aux bananes ou des biscuits, ça nous donne confiance et nous permet d’avancer, et peut-être qu’un jour on pourra faire de la pâte feuilletée ou des macarons. Si j’ai pu y arriver, sans formation en pâtisserie, tout le monde peut y arriver », dit Dario Bivona.

Pasta frolla

Régal raisonnable

La pasta frolla, un classique de la pâtisserie italienne, est comparable à la pâte brisée française. C’est une base simplissime et adaptable à de multiples recettes : biscuits, tartelettes, tartes, flans, etc.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme / photo prise par Ariel Tarr

Donne environ 40 biscuits, 24 tartelettes ou 2 tartes

Cuisson : 13 à 20 min

Repos : 1 h

INGRÉDIENTS

200 g (3/4 tasse + 2 c. à soupe) de beurre non salé, tempéré

140 g (1 tasse + 1 c. à soupe) de sucre glace

1 œuf + 1 jaune d’œuf, tempérés

10 ml (2 c. à thé) d’amaretto (ou d’extrait de vanille)

Une pincée de sel

400 g (2 2/3 tasses) de farine tout usage non blanchie

OUTILS

Rouleau à pâtisserie

Plaque de cuisson ou 24 moules à tartelettes ou 2 assiettes à tarte de 23 cm (9 po) de diamètre

PRÉPARATION

Dans un bol, travailler le beurre et le sucre glace avec les mains jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux. En continuant à mélanger avec les mains, incorporer l’œuf et le jaune d’œuf, puis l’amaretto et le sel. Ajouter la farine, un peu à la fois, en mélangeant bien entre chaque ajout. Sur un plan de travail fariné, pétrir la pâte jusqu’à ce qu’elle ne soit plus collante. Envelopper la pâte d’une pellicule plastique et la laisser reposer 1 heure au réfrigérateur. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Sur un plan de travail fariné ou une feuille de papier parchemin, à l’aide d’un rouleau à pâtisserie, abaisser la pâte à 3 mm (1/8 po) d’épaisseur. Tartelettes et tartes : foncer des moules à tartelettes ou deux assiettes à tarte. Piquer le fond de l’abaisse avec une fourchette. Biscuits : à l’aide d’un emporte-pièce, tailler les biscuits dans la pâte et les déposer sur une plaque couverte de papier parchemin. Cuire au four 15 minutes pour les fonds de tartelettes, 20 minutes pour les fonds de tartes et 13 minutes pour les biscuits.

CONSEILS

Pour une version chocolatée, ajoutez 32 g (1/4 tasse + 1 c. à soupe) de poudre de cacao non sucré à l’étape 2. Mélangez avec les mains pour bien l’incorporer avant de réfrigérer la pâte.

Pour réaliser des damiers, séparez la pâte en deux morceaux égaux et ajoutez 15 g (3 c. à soupe) de poudre de cacao non sucré à l’un d’eux.

Pizzicotti di pasta di mandorle (pâtes d’amandes)

Douceur relax

La productrice de l’émission Le Meilleur pâtissier du Québec, l’incroyable Valérie, est intolérante au gluten et aux produits laitiers. Imaginez ma tristesse quand j’ai su qu’elle ne pourrait goûter à 95 % de mes créations ! Je me suis donc rappelé cette recette simplissime de pâtes d’amandes, très populaire dans les Pouilles, la région d’Italie d’où je viens. Du blanc d’œuf, du sucre, de la farine d’amande, et le tour est joué !

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme / photo prise par Ariel Tarr

Donne 20 à 22 biscuits

Repos : 6 h

Cuisson environ 13 min

INGRÉDIENTS

300 g (2 1/2 tasses) de farine d’amande

250 g (1 1/4 tasse) de sucre

2 blancs d’œufs

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’arôme d’amande amère

2,5 ml (1/2 c. à thé) d’arôme de citron (facultatif)

45 ml (3 c. à soupe) de limoncello

Le zeste de 2 citrons, râpé

130 g (1 tasse) de sucre glace

OUTILS

Batteur sur socle avec batteur plat

PRÉPARATION

Au batteur sur socle muni du batteur plat, à basse vitesse, mélanger la farine d’amande et le sucre. Ajouter les blancs d’œufs, l’arôme d’amande amère, l’arôme de citron, si désiré, le limoncello et le zeste de citron. Mélanger jusqu’à l’obtention d’une pâte légère, mais qui se tient bien. Envelopper la pâte d’une pellicule plastique et laisser reposer 6 heures ou toute une nuit au réfrigérateur. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F) en mode convection (recommandé) ou à 200 °C (400 °F) en mode conventionnel. Couvrir une plaque de cuisson de papier parchemin. Avec les mains humides, former des boules de pâte d’environ 30 g (2 c. à soupe). Rouler les boules dans le sucre glace avant de les déposer sur la plaque. Pincer les boules entre le pouce, l’index et le majeur pour leur donner la forme caractéristique des pizzicotti (voir la photo, ci-contre). Cuire au four 12 minutes ou jusqu’à ce qu’ils soient à peine dorés. Laisser refroidir complètement avant de savourer.

CONSEILS

Vous pouvez essayer d’autres combinaisons de saveurs, comme zeste de lime et rhum blanc, zeste d’orange et Grand Marnier, café instantané dans de la sambuca... Laissez-vous inspirer par votre envie du moment !

De plus, pour rendre vos biscuits plus jolis et amusants, une fois pincés, garnissez-les de cerises confites rouges et vertes, de lanières de zestes de citron ou d’orange confites ou encore de grains de café. Laissez courir votre imagination !

Tarte avocat et lime

Régal raisonnable

Avec cette tarte, j’ai gagné la première place dans la catégorie « Meilleure recette » du concours organisé par Tastet et Avocado de Mexico Canada. De l’avocat dans un dessert, vraiment ? Le résultat est étonnant !

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme / photo prise par Ariel Tarr

Donne environ 8 à 10 portions

Réfrigération : 4 h 30 min

Cuisson : 22 min

Repos : 20 min

INGRÉDIENTS

Croûte

Beurre pour le moule

200 g (1 1/4 tasse) de biscuits Graham, concassés

55 g (1/2 tasse) de noisettes (ou d’amandes)

50 g (1/4 tasse) de sucre

4 g (1 c. à thé) de poudre à pâte

1 g (1/4 c. à thé) de sel

125 g (1/2 tasse + 1 c. à soupe) de beurre fondu

Le zeste de 1 lime, râpé

Crème à l’avocat

10 g (1 c. à soupe) de gélatine en poudre

30 ml (2 c. à soupe) d’eau

400 ml (1 2/3 tasse) de crème de coco non sucrée, divisée

85 ml (1/3 tasse + 1 c. à thé) de jus de lime fraîchement pressé, divisé

100 ml (1/3 tasse + 1 c. à soupe) de sirop d’érable (ou de miel)

7,5 g (1 c. à soupe) de fécule de maïs

Une pincée de sel

1 avocat, dénoyauté et pelé

Décoration (facultatif)

Crème fouettée

Zeste et fines tranches de lime

OUTILS

Robot culinaire

Mélangeur

Tamis

Moule à charnière de 23 cm (9 po)

PRÉPARATION

Couvrir le fond d’un moule à charnière d’un disque de papier parchemin et beurrer la paroi intérieure. Croûte. Au robot culinaire, combiner les biscuits Graham, les noisettes, le sucre, la poudre à pâte et le sel. Pulser 5 fois ou jusqu’à l’obtention d’une poudre granuleuse. Transférer dans un bol. À l’aide d’une cuillère, incorporer le beurre et le zeste de lime. Verser le mélange dans le moule préparé. Avec les mains, appuyer pour uniformiser la base et créer un bord. Réfrigérer 30 minutes. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Déposer le moule avec la croûte sur une plaque de cuisson. Cuire au four 10 minutes. Sortir du four et presser délicatement le fond de la croûte avec le dos d’une cuillère pour l’aplatir (il gonfle à la cuisson). Poursuivre la cuisson 10 minutes. Retirer du four. Au besoin, presser la croûte de nouveau. Laisser refroidir complètement avant de démouler. Crème à l’avocat. Dans un bol, hydrater la gélatine avec l’eau. Réserver. Au mélangeur, mixer 310 ml (1 1/4 tasse) de crème de coco, 60 ml (1/4 tasse) de jus de lime, le sirop d’érable, la fécule de maïs et le sel jusqu’à l’obtention d’un mélange lisse et homogène. Transférer le mélange dans une casserole et chauffer à feu moyen. Ajouter la gélatine réservée et remuer avec une cuillère en bois. Porter à ébullition et laisser bouillir 1 minute. Retirer du feu et réserver. Au mélangeur, broyer l’avocat, la crème de coco et le jus de lime restants jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et crémeuse. Verser dans la casserole contenant la crème chaude et fouetter vigoureusement. Passer au tamis et laisser refroidir 20 minutes. Verser la crème dans la croûte. Laisser reposer 4 heures au réfrigérateur. Si désiré, décorer de crème fouettée, de tranches et de zeste de lime.

Cheesecake new-yorkais au limoncello

Plaisir soutenu

C’est le gâteau préféré de mon frère Tiziano et de ma belle-sœur Viviana. Je le fais chaque fois que je leur rends visite à Milan ! Et pas besoin de la faire en version gâteau de mariage à deux étages, comme dans l’émission Le meilleur pâtissier du Québec !

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme / photo prise par Ariel Tarr

Donne 10 à 12 portions

Cuisson : 1 h 5 min

Réfrigération : 2 à 3 h

INGRÉDIENTS

Beurre pour le moule

450 g (3 tasses) de biscuits digestifs ou Graham, concassés

150 g (1/2 tasse + 3 c. à soupe) de beurre, fondu

Crème au fromage

2 œufs

150 g (3/4 tasse) de sucre

750 g (3 tasses) de fromage à la crème

10 ml (2 c. à thé) d’extrait de vanille

Le zeste de 1 citron, râpé

60 ml (1/4 tasse) de limoncello

225 ml (3/4 tasse + 2 c. à soupe ) de crème 35 %

Nappage aux framboises

5 g (1 1/2 c. à thé) de gélatine en poudre

60 ml (1/4 tasse) d’eau, divisée

200 g (1 1/2 tasse) de framboises fraîches ou surgelées

110 g (1/2 tasse + 1 c. à soupe) de sucre

Décoration (facultatif)

Framboises, mûres, groseilles ou bleuets frais

OUTILS

Robot culinaire

Batteur électrique sur socle ou à main

Moule à charnière de 23 cm (9 po) de diamètre

Moule d’au moins 28 cm (11 po) de diamètre

Mélangeur

Tamis

PRÉPARATION

Beurrer un moule à charnière. Découper un disque et une bande de papier parchemin pour couvrir le fond du moule et les bords. Revêtir l’extérieur de la base du moule de plusieurs couches de papier d’aluminium pour bien l’isoler (le moule sera déposé dans un bain-marie). Au robot culinaire, broyer les biscuits jusqu’à l’obtention d’une farine granuleuse. Transférer dans un bol. Ajouter le beurre et mélanger à la cuillère. Déposer dans le moule et compacter avec les mains pour former la base et les bords du gâteau. Réserver 30 minutes au réfrigérateur. Préchauffer le four à 170 °C (340 °F). Crème au fromage. Dans un bol, à l’aide d’un batteur électrique, fouetter les œufs avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. Incorporer le fromage à la crème, la vanille et le zeste de citron. Verser le limoncello en filet en continuant à fouetter. Réserver au réfrigérateur. Dans un autre bol, monter la crème en pics fermes. À l’aide d’une spatule, incorporer la crème fouettée au mélange de fromage à la crème. Verser la crème au fromage sur la base de biscuits. Déposer le moule dans un deuxième moule plus grand. Dans une casserole ou une bouilloire, porter 1 litre (4 tasses) d’eau à ébullition. Verser l’eau chaude dans le grand moule jusqu’à ce qu’elle atteigne la moitié de la hauteur du moule à charnières. Cuire au four 1 heure. Éteindre le four, ouvrir la porte et laisser le gâteau refroidir complètement dans le four. Nappage aux framboises. Dans un bol, hydrater la gélatine avec 30 ml (2 c. à soupe) d’eau. Réserver. Au mélangeur, réduire les framboises en purée. Dans une casserole, à feu vif, porter à ébullition la purée de framboises, l’eau et le sucre. Laisser bouillir 2 ou 3 minutes. À l’aide d’un fouet, incorporer la gélatine réservée. Cuire 1 minute à feu vif. À l’aide d’un tamis, filtrer le nappage dans un bol. Laisser refroidir à température ambiante en mélangeant de temps à autre pour éviter la formation d’une croûte. Verser le nappage sur le cheesecake. Réfrigérer de 2 à 3 heures. Démouler et placer délicatement le gâteau dans une assiette de service. Si désiré, décorer de petits fruits frais.

Croustade aux pommes et au porto

Douceur relax

J’adore la croustade aux pommes, je pourrais en manger tous les jours, matin, midi et soir ! C’est le dessert parfait à déguster en fin de soirée, légèrement réchauffé, accompagné d’une bonne boule de crème glacée à la vanille (encore mieux devant la télé durant une froide nuit d’hiver). C’est le meilleur du Québec dans un bol réconfortant.

Photo fournie par Les Éditions de l’Homme / photo prise par Ariel Tarr

Donne 10 à 12 portions

Cuisson : 40 min

INGRÉDIENTS

Beurre et cassonade pour le plat de cuisson

500 g (5 tasses) de pommes, pelées et coupées en dés

200 g (1 tasse) de poires, épluchées et coupées en dés

Le jus de 1/2 citron

Le zeste de 1 citron, râpé

80 ml (1/3 tasse) de porto

75 g (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie

135 g (1 1/2 tasse) de flocons d’avoine

115 g (1/2 tasse) de cassonade

115 g (1/2 tasse) de beurre non salé, ramolli

3 g (1 c. à thé) de cannelle

3 g (1 c. à thé) de gingembre

Une pincée de sel

OUTIL

Plat de cuisson en verre de type Pyrex d’environ 23 cm (9 po) de côté

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer un plat de cuisson en verre et saupoudrer de cassonade. Dans un bol, mélanger les pommes et les poires. Ajouter le jus et le zeste de citron et le porto. Laisser macérer 15 minutes. Dans un autre bol, combiner la farine, les flocons d’avoine, la cassonade, le beurre, la cannelle, le gingembre et le sel. Mélanger avec les mains pour former un crumble. Réserver. En veillant à conserver le liquide de macération, à l’aide d’une passoire, égoutter les pommes et les poires. Déposer les fruits dans le moule et les couvrir avec le crumble. Cuire au four 40 minutes. Cinq minutes avant de la sortir du four, arroser la croustade avec le liquide de la macération des fruits. Laisser tiédir et servir.

CONSEIL