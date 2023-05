Des plantes succulentes comestibles à planter dans votre jardin

Les cactus et les plantes succulentes sont des végétaux robustes, très faciles à cultiver. En plus d’être fort décoratifs, certains sont comestibles. Que vous les cultiviez en contenant sur votre terrasse, dans une plate-bande ou dans votre potager, ces végétaux mettront de l’exotisme dans votre jardin et dans votre assiette cet été !

Très peu exigeants, les cactus et les plantes succulentes peuvent être cultivés à l’extérieur, en pleine terre comme en contenant. Si on prend soin de leur fournir un terreau bien drainé à base de tourbe de sphaigne, la majorité de ces plantes résistent à un ensoleillement et une chaleur intenses ainsi qu’à de longues périodes de sécheresse.

Le cactus et les plantes succulentes comestibles présentés dans cette chronique ne peuvent toutefois pas survivre à nos hivers, il faut donc les rentrer dans la maison une fois l’automne venu. À l’intérieur, ces végétaux n’exigent qu’un seul arrosage par mois. Vous pourrez aussi simplement les considérer comme des annuelles et les mettre au compost une fois qu’ils auront subi les premiers gels automnaux.

Voici un cactus et cinq plantes succulentes comestibles à cultiver sur votre terrasse ou dans votre jardin cet été.

Apténie cordée

Photo tirée du site gardenia.net

Cette plante originaire d’Afrique du Sud présente un feuillage rampant comestible. Utilisée comme couvre-sol dans les plates-bandes ou comme plante d’accompagnement dans les boîtes à fleurs, cette succulente très résistante à la sécheresse produit tout l’été des petites fleurs de couleur rose fuchsia.

Le feuillage vert foncé de l’apténie cordée possède un goût acidulé et une texture croquante qui fait merveille dans les salades. Il existe également un joli cultivar d’apténie cordée au feuillage vert panaché de blanc.

Aloès

Photo fournie par Albert Mondor

L’aloès est une plante succulente médicinale tout à fait comestible. La sève de cette plante est réputée pour accélérer la guérison des plaies, des brûlures, des piqûres d’insectes et des coups de soleil. On peut aussi concocter un smoothie à partir de feuilles d’aloès afin d’apaiser les intestins malmenés par les excès de nourriture et d’alcool. Il ne faut toutefois pas trop en abuser puisque, à forte dose, l’aloès a des propriétés laxatives.

Origan cubain

Photo fournie par Jardins du Sénégal

Bien qu’elle soit appelée origan cubain (nommée Plectranthus amboinicus en latin), cette plante proche parente du coléus est plutôt originaire d’Afrique. On l’utilise en médecine traditionnelle pour traiter la toux et certains autres problèmes respiratoires. Finement hachées, ses feuilles très aromatiques sont ajoutées aux plats d’agneau et de volaille. Cette plante succulente est très facile à cultiver en pot comme en pleine terre.

Pourpier potager

Photo fournie par Wild Flowers Provence

Le pourpier potager, aussi appelé pourpier sauvage ou parfois porcelane, produit des petites fleurs jaunes qui ont la particularité d’ouvrir lorsque le soleil est au rendez-vous et de se refermer par temps nuageux. Bien qu’elle puisse être parfois cultivée (à partir de semences), cette plante succulente rampante croît habituellement de façon spontanée dans les jardins, comme le pissenlit et le plantain. Mangées en salade, les feuilles épaisses du pourpier possèdent une saveur légèrement citronnée et produisent une substance mucilagineuse qui confère une texture agréable et une saveur rafraîchissante aux plats qu’il accompagne.

Figuier de Barbarie

Photo tirée du site quandarrosermaplante.com

Le figuier de Barbarie est un cactus dont les tiges et les fruits sont tout à fait comestibles. Crues, ses tiges, qui ressemblent à des raquettes, constituent un excellent ingrédient pour la fabrication d’une salsa. On peut aussi les faire cuire au BBQ et en garnir les hamburgers. Petite mise en garde : il faut sélectionner un cultivar de figuier de Barbarie sans aiguilles et il faut prendre soin d’enlever les aréoles – sortes de petites bosses blanchâtres retrouvées sur les raquettes – avant de manger les tiges de ce cactus. Les fruits du figuier de Barbarie sont aussi comestibles, mais sont très rarement produits sous notre climat.

Orpin de Morgan

Photo fournie par Mountain Crest Gardens

L’orpin de Morgan, aussi appelé sédum de Morgan, est une plante succulente au feuillage dense de couleur vert bleuté disposé en masses compactes le long de ses tiges retombantes. Comme tous les sédums, l’orpin de Morgan affectionne le plein soleil, mais il réussit également très bien à la mi-ombre. Cette plante apprécie que le terreau dans lequel elle pousse s’assèche bien avant d’être arrosée de nouveau. Les petites feuilles de cet orpin recèlent une délicieuse saveur acidulée et légèrement poivrée.