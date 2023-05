Essai: des miettes à forte saveur de mépris

Qui n’a pas éprouvé une certaine gêne en entendant quelques-uns de nos concitoyens s’exprimer dans une langue française approximative ? Je me souviens d’un texte de Pierre Bourgault, dans ses Écrits polémiques, tome 2. La culture, que j’avais publiés dans ma maison d’édition. Il pourfendait avec raison notre laxisme, notre approximation, notre pauvreté langagière. Mais sans mépris. Il donnait l’exemple d’une personne qui se rend dans une boulangerie pour y acheter des pâtisseries. « Je voudrais un ça, un ça puis un ça », incapable de nommer par leurs vrais noms ses choix.

Je me souviens aussi d’une troupe de théâtre pour enfants qui s’était rendue jusqu’en Belgique et en France pour y présenter sa pièce de théâtre. À la fin de la représentation, on offrait au public présent en salle une brève vidéo dans laquelle on voyait les réactions des jeunes publics français, belges et québécois. Là encore, petite gêne. Il ne faisait pas de doute que nos petits Québécois avaient de la difficulté à s’exprimer et à résumer sur le vif la pièce à laquelle ils venaient d’assister, contrairement aux jeunes Français et Belges. Pourquoi ?

Cette situation a certes ses explications. Après la défaite de 1760, la puissance coloniale britannique a tout fait pour nous assimiler en interdisant, entre autres, toute immigration française pendant 100 ans, nous coupant ainsi de nos racines. On avait eu, par la suite, une grosse côte à remonter, comme on dit.

Bien sûr, nous n’avons pas à rougir de notre parlure particulière et un Alexis Tremblay, dans les films de Pierre Perrault, est un exemple parmi tant d’autres de notre identité propre, qui s’est forgée au fil du temps.

Complexe du pauvre

Dans son essai, où se mêlent textes polémiques et poésie, affirmations provocantes et dynamitages sans scrupules, entrecoupés de photos, Yan Hamel tente de retracer cette gêne, ce complexe du pauvre, je dirais, dans un cadre bien précis, celui de la scène parisienne, « le Paris du roman québécois » alors que s’exprime le Québécois, mis en scène dans la littérature québécoise à travers la plume et l’imaginaire de nos principaux écrivains, comme Victor-Lévy Beaulieu, Marie-Claire Blais, Jacques Godbout, Anne Hébert, Jacques Poulin, Gabrielle Roy et Michel Tremblay.

Hamel ne craint pas la provocation, au risque du mépris assumé. Un Jacques Poulin serait méprisable, mièvre, un vulgaire faux-monnayeur. Et ceux qui osent critiquer ceux qui ne vivent que pour singer les Français, les snobs européanisés, ne sont que des frustrés revanchards, des jaloux. Le héros québécois ne serait qu’un enfant prodigue émasculé.

« Un tel personnage, qui n’ouvre à peu près pas de possibilités stimulantes ou surprenantes sur le plan romanesque, est platement absurde. Or voilà néanmoins le modèle de branleur saugrenu, tout en tâtonnements, agitations désordonnées, va-et-vient desséchants qui nous est imposé texte après texte. Encore et encore. Ad nauseam. »

Personne de ce côté-ci de l’Atlantique ne semble trouver grâce à ses yeux, tous et toutes « évitant de se compromettre dans quoi que ce soit qui puisse compter », se lamentant, tel Édouard, ce personnage de Michel Tremblay, « d’avoir autant d’éducation qu’un veau qui a jamais quitté sa môman ». Pauvres « trappeurs égarés en ville », nous baignerions, complaisants, dans la conscience morose de nos insuffisances et dans une mortification perpétuelle, acceptant béatement « la reproduction complaisante d’une médiocrité prétendument provisoire, supposément surmontable ».

Cet exercice de lapidation auquel se livre Hamel est malsain. Il consiste à calquer les personnages inventés par un romancier sur la propre vie de son auteur ou à en faire des prototypes de l’homo quebecense. Ou à citer des phrases de romans hors de leur contexte. À l’exemple de Bibi, personnage inventé par Victor-Lévy Beaulieu, nous serions intellectuellement misérables mais heureux.

Le travail de Hamel n’est pas sans intérêt, il montre comment une bonne partie de nos écrivains est encore soumise à l’impérialisme culturel de la France. Mais tous ces exercices sont entachés d’un mépris honteux envers ce que nous sommes, aux dires de l’auteur : « un flou artistique / une effaçure à moitié / une encombrance / une achalance / une flapissure logolalique / un pas grand-chose / qui ne dit pas grand-chose / à grand monde ». Je comprends mieux pourquoi maintenant cet essai est dédié à Régine Robin.

À LIRE AUSSI

La mémoire du futur – Chili 2019-2022

Photo fournie par les Éditions Lux

Le « printemps érable » chilien a commencé en octobre 2019, avec la hausse du ticket de métro dans la capitale, Santiago. Ce sont les étudiants, les premiers, qui manifesteront contre cette hausse, mais petit à petit la révolte gagnera d’autres couches sociales, un peu comme au Québec, jusqu’à rassembler un million de manifestants. Petit à petit également, la lutte contre la hausse des tarifs se transformera en lutte sociale, alors que les grands centres commerciaux, les supermarchés et les banques seront visés. Très vite, le gouvernement de droite réplique. Accusant Cubains et Vénézuéliens d’avoir entraîné les jeunes manifestants, il lance ses carabineros contre les manifestants. Tortures, violences sexuelles, et usage d’armes non létales. Les carabineros ont une longue expérience de répression. Cet ouvrage analyse de près la situation chilienne récente, qui a su attirer l’attention des nombreux observateurs et acteurs sociaux désireux de rompre avec le néolibéralisme. Le Chili a été et est toujours porteur d’espoir.

Chroniques d’un temps fou

Photo fournie par les Éditions Lux

Véronique Dassas, qui, selon ses propres termes n’est ni historienne, ni sociologue, ni politologue, mais simplement journaliste, un métier appris sur le tas, a œuvré, de 1978 à 1983, à la revue Temps fou, dirigée par Christian Lamontagne, un magazine qui affirmait sans prétention, mais avec cran « l’urgence de repenser de fond en comble les fondements de la contestation de l’ordre établi ». Elle nous offre ici un florilège de ses meilleures chroniques — plus d’une trentaine — touchant tous les sujets d’intérêt, graves, émouvants ou drôles, sur plusieurs décennies, et parues dans différentes revues : Temps fou, Liberté et Conjonctures. L’intelligence est toujours au rendez-vous. Pour avoir un bon portrait de qui est Véronique Dassas et de quel bois elle se chauffe, je suggère de lire la chronique intitulée « Pas de pitié pour l’identité ». Elle résume bien l’époque, même si on peut se permettre de ne pas être toujours d’accord avec ses propos.