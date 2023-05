Feux de forêt en Alberta: la situation risque de s’empirer

Les feux de forêt qui font actuellement rage en Alberta pourraient prendre une tout autre ampleur dans les prochains jours et même s’étendre aux provinces voisines en raison de la météo à venir.

« Toutes les conditions sont pas mal réunies pour entraîner de nouveaux feux », lance Yan Boulanger, chercheur en écologie forestière à Ressources naturelles Canada.

On prévoit en effet dans les prochains jours en Alberta, mais aussi en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, des températures relativement chaudes, peu de précipitations et un taux d’humidité très bas.

« [Aujourd’hui], les vents vont prendre de la vitesse et changer de direction. C’est un gros problème, car le feu se propage avec le vent », s’inquiète Mike Flannigan, expert en feux de forêt à l’université Thompson Rivers, en Colombie-Britannique.

La Colombie-Britannique attend en plus des épisodes orageux dans les prochains jours.

« Nous pourrions voir beaucoup de feux liés à la foudre. Nous ne voyons généralement pas ça avant juillet. C’est très effrayant et très inhabituel », estime M. Flannigan.

Il est plus commun de voir des feux de forêt à ce temps-ci de l’année en Alberta, puisqu’elle est la seule province à voir un pic des feux en mai.

« Après la fonte des neiges et avant que la végétation ne verdisse, un incendie peut se déclencher rapidement s’il ne pleut pas », indique M. Flannigan.

Bilan des feux

L’Alberta a toutefois été frappée de plein fouet par les feux dans les derniers jours.

Depuis janvier, plus de 520 000 hectares ont brûlé, selon les autorités albertaines. C’est déjà le double d’une saison moyenne dans les dix dernières années.

Dimanche, 90 feux étaient toujours actifs dans la province, dont le quart n’était toujours pas maîtrisé. Depuis le début de l’année, 454 foyers d’incendie ont été comptabilisés.

« La plupart des feux survenus jusqu’à maintenant ont été causés par des humains. Ça aurait pu être prévenu », se désole Yan Boulanger.

Ce week-end, 200 pompiers américains et 100 réservistes de l’armée canadienne sont venus en renfort. En tout, environ 1500 pompiers et autres travailleurs spécialisés s’y trouveront pour combattre les incendies.

Gros été en vue

Le Service canadien des forêts prévoit des risques d’incendie très au-dessus des normales en mai, juin et une partie du mois de juillet pour le centre et l’ouest du pays.

Le nord de l’Alberta, le sud et le centre de la Colombie-Britannique et le nord de la Saskatchewan seront particulièrement touchés.

« Ce sont des territoires qui sont habitués de brûler. Mais les conditions devraient être encore plus favorables. [...] L’Ouest n’est certainement pas au bout de ses peines », mentionne Yan Boulanger.

Le Québec devrait aussi se préparer

Même si le Québec est épargné par des feux aussi violents que ceux de l’ouest du pays, cela ne saurait tarder. Mieux vaut nous préparer, estiment des experts.

Au Québec, les changements climatiques ont apporté des conditions d’humidité assez élevées dans les dernières années. Tout le contraire de l’Ouest canadien, où l’augmentation de température est davantage associée à des périodes de sécheresse importantes.

« Cela dit, même au Québec, on prévoit que d’un été à l’autre les conditions vont devenir de plus en plus sèches. L’activité des feux sera donc plus élevée dans le futur », note Yves Bergeron, professeur en écologie forestière aux universités du Québec en Abitibi-Témiscamingue et à Montréal.

Selon le chercheur, les régions au nord de la province seront particulièrement affectées, car les effets des changements de température seront plus significatifs. Des feux risquent notamment de se déclarer au sud de la Baie-James, près de Chibougamau.

« En plus, dans le Nord, on a des conifères qui sont beaucoup plus inflammables que les feuillus. Il risque d’y avoir des incendies de façon importante », estime-t-il.

Les centres urbains

Même si les risques de feux de forêt sont relativement faibles près des principales villes au Québec, les autorités de santé publique devraient s’y préparer, estime Éric Lavigne, professeur à la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa.

« Il peut y avoir de la fumée transportée sur des centaines de kilomètres et de grands centres urbains pourraient être affectés », note l’épidémiologiste.

La santé publique québécoise aurait avantage à s’inspirer des provinces de l’Ouest afin de préparer des mesures d’urgence pour les feux de forêt, semblables aux protocoles pour les chaleurs extrêmes.

Des systèmes d’alerte afin d’avertir la population de l’arrivée d’une bonne qualité de l’air seraient notamment nécessaires, selon M. Lavigne.

Une fois les citoyens concernés avertis, ceux-ci devraient savoir ce qui doit être mis en place pour leur sécurité.

Il est alors recommandé d’éviter les activités intenses à l’extérieur, de fermer les fenêtres et d’utiliser un système de recirculation d’air, ainsi que de porter un masque d’intervention si la fumée est trop intense à l’extérieur.