Hauterive: amitié folk

À deux, elles cumulent un demi-siècle de carrière en musique. Ensemble, elles sont comme des sœurs qui savent tout l’une de l’autre. Mara Tremblay et Catherine Durand se sont offert un cadeau : former un duo folk soufflé par une grande liberté qui évolue dans le plaisir et l’amitié.

« À 50 ans, on n’a plus rien à prouver, nos “trails” sont faits. Nous avons vécu 25 ans dans le monde de la musique chacune de notre côté, des moments souvent difficiles, alors on peut maintenant ouvrir un autre livre », explique Mara Tremblay, aujourd’hui âgée de 54 ans.

Il aura fallu trois ans à Mara Tremblay pour convaincre sa grande amie Catherine Durand, 51 ans, d’embarquer dans son projet de duo. C’est qu’après une période plutôt sombre, la chanteuse de Peu importe ne se croyait plus capable d’écrire.

Une longue pandémie et un disque plus tard (La maison orpheline, son huitième opus en carrière, est finalement sorti en octobre dernier), elle a accepté que Mara lui envoie une première chanson ; ou plutôt quelques « riffs de guitare » qui l’ont tout de suite inspirée.

« On a rapidement vu que ce serait possible », explique Catherine Durand qui est, de plus, devenue la productrice de Hauterive sous son étiquette KatMusik.

« C’est un album qu’on a souhaité faire dans la simplicité, poursuivent-elles. On aime la musique country folk Americana. On a voulu aller vers ça, se sentir libre et se faire plaisir. Au fond, c’est l’amitié qui ressort de cela et la complicité. »

Hauterive – le duo et l’album aux accents folk de vieil Americana – est un hommage à la ville natale de Mara, renommée Baie-Comeau. Il renvoie à sa belle Côte-Nord, à la mer et à toute la liberté que soulève le vent du large.

Revenir à l’essentiel

Ce disque, disent-elles, a été créé dans le respect et la franchise. Il comprend sept pièces originales en français (dont les trois premiers extraits ont été dévoilés avant sa sortie officielle : Aller-retour, Le temps d’avance et Dolly) et deux reprises, dont une version toute douce de Woman in Love de Barbra Streisand.

« Parce que... pourquoi pas ? » dit en souriant Catherine Durand, qui produit elle-même ses albums depuis 2004.

« On avait ce désir d’aller vers l’organique et l’essence du country Americana. Un micro, de la musique, des paroles, a-t-on vraiment besoin de plus que cela ? » ajoute Mara Tremblay qui avait lancé son premier album solo, Le Chihuahua, en 1999.

Les deux artistes disent se compléter de manière aussi forte, car elles partagent une admiration commune. Mara se nourrit du calme et de la douceur de son amie, alors que Catherine vante le « petit côté edgy », la liberté et la belle impulsivité que lui apporte sa Mara.

« Un peu de cabotinage »

Celles qui se sont connues en participant à la série de spectacles Toutes les filles, en 2005, se retrouvent également dans l’urgence de la performance.

Pour cet album homonyme, la paire promet une tournée tout en simplicité « avec un peu de cabotinage », assurent les amies qui partagent également le même sens de l’humour.

« À 20 ans, tu veux tout, tout de suite, mais à 50 ans, tu es dans la douceur », confie la nouvelle mariée Mara Tremblay qui avoue s’être assagie avec les années. « Ce projet en duo, c’est un rêve qui se réalise. »

♦ L’album homonyme d’Hauterive se trouve sur toutes les plateformes.