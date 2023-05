Lorsque la pandémie a frappé en 2020, plusieurs de mes projets de reportage furent soudainement annulés, dont certains qui me tenaient à cœur. À vrai dire, celui prévu aux îles Féroé culmine au sommet des déceptions. Heureusement, c’est avec beaucoup de fébrilité que je me suis envolé cette semaine dans cet archipel autonome du royaume du Danemark. Situées au cœur de l’Atlantique Nord entre l’Islande et la Norvège, les îles Féroé se composent de 18 îles escarpées. La météo s’avère changeante au point de nous étourdir. Le vent et la brume agissent en maîtres dans cette contrée où moins de 50 000 habitants se partagent un territoire de 1400 km2. Par contre, les moutons s’y retrouvent en très grand nombre, soit près du double des habitants !

Pour ma première journée en ces lieux au caractère plutôt nordique, je me balade de tunnel en tunnel ou par des routes en épingle. Des perspectives uniques se révèlent sur les petits villages bien colorés et blottis dans les vallées. L’un des endroits les plus iconiques est sans contredit la cascade Múlafossur dans le hameau de Gasadalur. À l’approche du coucher du soleil, je traverse un tunnel aux allures rustiques long de deux kilomètres pour enfin arriver à ce joyau de la nature. Le paysage en vaut réellement le détour !

Appareil : Canon EOS R6 MK II

Objectif : RF 24-105 mm

Exposition : 1/400s à F/9

ISO : 250