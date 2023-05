La Zarra explique son doigt d'honneur à l'Eurovision

La Québécoise La Zarra qui a représenté la France au concours de l’Eurovision a expliqué que le doigt d’honneur qu’elle a fait après l’annonce des résultats n’était en rien un geste de «mépris», au contraire.

«Le geste que j’ai fait dans la Green room et que tout le monde reprend sur les réseaux sociaux n’est absolument pas du mépris ou une insulte. Et en aucun cas un doigt d’honneur. C’est un geste chez moi de déception qui veut dire ‘’whatever’’ qu’on pourrait traduire par ‘’ainsi soit-il’’. Ni plus ni moins. Aucune volonté de choquer ou de provoquer», a expliqué La Zarra dans une story sur Instagram après son passage à l’Eurovision.

Photo tirée d'Instagram/La Zarra

La chanteuse qui s’est classée 16e lors de la finale s’est également excusée: «Je m’excuse si cela a été mal interprété».

En entrevue avec la chaîne française BFM, elle a expliqué avoir une double-culture (elle est d’origine marocaine) et que ce geste n’était pas négatif. «C’est juste un geste de déception qu’on utilise entre amis», a-telle confié.

🇫🇷🎤FLASH - La chanteuse La Zarra qui représentait la France lors de l'Eurovision ce soir a adressé un doigt d'honneur en découvrant les points du public. (témoins) pic.twitter.com/BiJor7nrf7 — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 13, 2023

Rappelons qu’après l’annonce des résultats, samedi, La Zarra a réagi levant la main et montrant son majeur face à la caméra et aux millions de spectateurs. Ce geste a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains internautes estimant que ce geste «est limite», d’autres accusant la chanteuse de ne «pas être très joueuse».