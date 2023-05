Les mamans de nos fictions : des femmes solides qui font souvent face à l’adversité

Les mamans sont bien présentes dans nos fictions et en ont souvent plein les bras. Coup d’œil sur certaines d’entre elles qui ont relevé des défis particuliers cette saison.

Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) et Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément) dans Stat

Photo tirée de Facebook.com/ICIStat

Même si elles passent de longues et imprévisibles heures à prendre soin des patients qui débarquent à l’hôpital, elles restent préoccupées par le bien-être de leur progéniture. Le fils d’Isabelle est autiste. Elle a tissé un filet social autour de lui avec sa mère et son amoureux pour que Siméon ne soit jamais seul après l’école et pour qu’il s’épanouisse dans tout ce qui pique sa curiosité.

Photo tirée de Facebook.com/ICIStat

Emmanuelle de son côté s’est longtemps inquiétée du sort de son fils, Jérémie, même s’il est adulte. Parti vivre le deuil de son père à l’étranger, il n’a pas moins besoin de soutien et une bonne relation ne peut que les servir l’un et l’autre.

Anne Trépanier (Isabelle Blais) et Chantal Poirier (Marie-Chantal Perron) dans Les bracelets rouges

Photo fournie par TVA

Aucune mère ne veut voir son enfant souffrir. Face à la maladie, une mère doit se montrer forte, guerrière. Elle peut craquer aussi, mais sans jamais perdre espoir. C’est le cas d’Anne dont le fils, Albert, était dans un long coma. Pour les médecins, il n’y avait plus beaucoup d’options. Le voilà en réhabilitation et Anne est aux premières loges.

Photo fournie par TVA

Chantal partage l’épée de Damoclès qui plane au-dessus de la tête de Félix que le cancer ne quitte pas malgré les traitements et les opérations. Elle alimente le positivisme de son fils qui ne perd jamais courage.

Olivia Trahan (Geneviève Boivin-Roussy) dans L’empereur

Photo fournie par Bertrand Calmeau

C’est la mère au radar, celle dont l’instinct ne ment pas, qui observe et agit. Si elle a cru un certain temps en son mari, elle résiste dorénavant aux indices qui pourraient compromettre la sécurité de ses enfants. Et elle fait bien, quelques rapaces déviants rôdent dans la famille. Fermer les yeux ou faire du déni par amour ouvre la porte aux abus.

Sonia Moreau (Marie-Claude Guérin), Macha Labonté (Bénédicte Décary) et Julie Rhéaume (Rose-Maïté Erkoreka) dans L’Échappée

Photo tirée de Facebook.com/lechappeeTVA

Dans la dernière saison de L’Échappée plusieurs mères ont eu droit à leur rédemption, prouvant qu’il est possible de réparer le passé et de bâtir sur une meilleure base. Sonia a surmonté sa dépendance, elle est maintenant une maman attentive et dévouée. Elle a renoué avec son fils et est suffisamment solide pour aider Joséphine, la fille de Thomas avec lequel elle partage sa vie.

Photo tirée de Facebook.com/lechappeeTVA

Macha se fait davantage confiance après s’être fait prendre par les fausses croyances de Jean-Simon. Elle ne se voit plus comme une impostrice pour s’occuper des enfants que sa sœur lui a confiés ni d’Astrid pour laquelle elle ne s’est jamais sentie à la hauteur. On peut dire qu’elle chérit maintenant sa cellule familiale.

Photo tirée de Facebook.com/lechappeeTVA

Et Julie s’est affranchie de son conjoint pour renouer avec son fils, Manu, qui trop longtemps ne s’est pas senti soutenu. Être mère n’est pas une longue ligne droite et c’est bien correct.

Anne Denicourt (Élise Guilbault) dans Nous

Photo fournie par Eric Myre

Un parent a-t-il le droit de mentir à son enfant ? Puisque la relation repose sur l’amour et la confiance, la question se pose. Surtout que le mensonge d’Anne a eu un impact sur toute la vie de Camille. Sur son identité aussi. Née jumelle, elle a toujours cru que son frère était décédé. Parfois, la force d’une mère est aussi d’affronter ses vulnérabilités et une vérité qui n’est pas celle souhaitée.

Cindy (Marie-Laurence Moreau) dans Léo

Photo fournie par Encore Télévision

Fille d’une mère qui perd la mémoire et maman d’un bonhomme qui entre à l’école, Cindy jongle entre ses deux amours qui, à un moment de vie bien différent, ont besoin d’elle. C’est sans compter sur sa promotion pour laquelle elle doit se montrer à la hauteur. La charge mentale à son apogée.

Mélanie (Sandrine Bisson) dans Le bonheur

Photo fournie par Eric Myre

On ne peut pas dire que Mélanie manque d’instinct maternel. Elle est même prête à élever un bébé oublié, espérant que ses parents ne le réclament jamais. Son propre fils, éternel adolescent, colle à la maison, et elle ne s’en plaint pas. Même sa blonde y a élu domicile le temps de leur idylle.

Catherine Thomas (Catherine Trudeau) et Judith Côté (Marie-Thérèse Fortin) dans Les moments parfaits

Photo fournie par Gabriel Cohen

Mère et fille vivent une situation similaire. Leurs vies de famille les ont comblées. Mais il arrive qu’une fois les enfants grands, le bonheur puisse se trouver dans d’autres bras. Ce qui n’enlève rien à l’amour qu’elles portent à leurs enfants. Parce qu’au-delà de la mère, il y a la femme. Ce qui n’est pas à tenir pour acquis.

Françoise Lavoie (Sylvie Léonard) dans Virage : Double faute

Photo fournie par Eve B. Lavoie

C’est la mère par procuration. Il en existe beaucoup, surtout dans le domaine sportif. Son rêve de jouer à haut niveau a avorté lorsqu’elle est tombée enceinte. Comme son plus jeune fils Charles avait du talent, c’était l’occasion pour elle de vivre ses aspirations à travers son parcours. Elle est devenue intransigeante, ne mesurant pas l’impact de ses exigences. Les coups durs l’ont adoucie. On reste une mère particulièrement dans l’adversité.

Sylvie (Sylvie Léonard) dans Un gars, une fille

Photo fournie par ICI Télé

Toujours dans le coup, Sylvie est une mère attentionnée qui souhaite le bonheur de ses enfants même si elle ne les comprend pas toujours. Elle s’adapte au discours de sa fille queer et militante. Elle aimerait que son fils Tanguy décolle un peu de son écran, mais se donne le droit d’entamer une nouvelle phase de sa vie maintenant qu’elle les a menés à leur vie d’adultes.

Lucie Robert (Kathleen Fortin) dans Doute raisonnable

Photo fournie par Eric Myre

Enquêtrice aguerrie, Lucie a souvent sacrifié sa vie privée pour son boulot. Son fils lui en a toujours voulu et n’a pas été un enfant « facile ». Elle ne l’aime pas moins. Si elle flirt parfois avec la bouteille, elle est rongée par l’inquiétude depuis que son comportement est devenu incontrôlable.

Isabelle (Christine Beaulieu) dans L’œil du cyclone

Photo fournie par Eve B. Lavoie

Elle apprend le « lâcher prise ». Isabelle est une mère cool et déculpabilisante. Elle sait que rien ne sera jamais parfait, mais pratique le « faire de son mieux », ce qui assure à ses trois enfants, même le plus anxieux, de développer leur autonomie.