Mascarade de Nicolas Bedos: arnaques sur la Côte d’Azur

PARIS | L’acteur et réalisateur français Nicolas Bedos s’est inspiré d’une période sombre traversée dans sa jeunesse pour écrire son quatrième long métrage, Mascarade, une comédie à suspense mettant en scène deux jeunes arnaqueurs paumés qui tentent de s’enrichir sous le soleil de la Côte d’Azur.

Mettons d’abord une chose au clair : Nicolas Bedos n’a jamais été arnaqueur ni même gigolo comme le héros de son nouveau film, campé par Pierre Niney. Le scénario de Mascarade provient tout de même d’un chapitre de sa vie qu’il a même déjà raconté dans un roman jamais publié.

« C’était un roman qui était beaucoup plus autobiographique [que le film] », souligne Nicolas Bedos, rencontré en janvier dernier à Paris dans le cadre des Rencontres d’Unifrance.

« J’y racontais notamment un certain été, où j’avais été trimballé de maison en maison. J’étais un peu comme Pierre Niney dans le film, un personnage inaccompli et alcoolique. C’était un livre qui prenait plus la forme d’une confession, mais j’avais trop de choses à dire et à raconter. Par contre, en en faisant l’adaptation pour le cinéma, c’est venu tout seul, d’un seul coup. »

Photo fournies par SPHÈRE FILMS

La richesse des autres

Quatrième long métrage de Nicolas Bedos à titre de réalisateur (après notamment La belle époque et OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire), Mascarade met en scène Adrien (Pierre Niney), un ex-danseur devenu gigolo qui se laisse entretenir par Marta (Isabelle Adjani), une ancienne gloire du cinéma, dans une grande villa de la Côte d’Azur.

Sa rencontre avec Margot (Marine Vacth), une jeune et jolie arnaqueuse, viendra toutefois bouleverser sa relation avec Marta. Ensemble, Adrien et Margot élaboreront un plan pour arnaquer un riche agent immobilier (François Cluzet).

Nicolas Bedos ne s’en cache pas : les personnages de Mascarade ne sont pas très aimables. D’un côté, les deux jeunes arnaqueurs désabusés multiplient les magouilles pour tenter de dépouiller les gens fortunés. À l’autre bout du spectre, les personnages plus âgés ont beau avoir beaucoup d’argent, ils n’en sont pas moins pathétiques.

« C’est la première fois que je mets en scène des personnages aussi sombres et négatifs », concède le cinéaste et fils du légendaire humoriste Guy Bedos.

« Le grand défi était d’essayer de faire en sorte que les spectateurs aient envie de rester dans la salle et ne soient pas tentés de partir en courant. Ce sont des questions que je me suis beaucoup posées pour ce film. »

Une actrice iconique

Nicolas Bedos admet ne pas avoir cherché longtemps pour trouver la bonne actrice pour incarner le personnage de Marta. Le nom d’Isabelle Adjani lui a trotté dans la tête dès l’écriture du scénario.

« Il faudrait quand même être un peu con pour ne pas penser à elle quand on écrit un personnage comme celui-ci », lance-t-il en riant. « Il fallait une actrice iconique, légendaire, un peu “borderline” et Isabelle peut jouer de façon magnifique. Mais contrairement à ce que certaines personnes ont pu croire au moment de la sortie du film en France, le personnage de Marta n’est pas inspiré d’elle. Je me suis plutôt inspiré d’une actrice qui a été une amie de mes parents et une grande star dans les années 1960 et 1970. C’est d’ailleurs un film qui parle beaucoup de l’histoire du cinéma. Je me suis amusé avec cela. »

Mascarade prend l’affiche le 19 mai.