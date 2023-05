Remparts: pas d’hommage pour Gaucher

HALIFAX | Honoré à son retour à Halifax en janvier dernier une semaine après avoir remporté l’or au championnat mondial junior avec l’équipe canadienne, Nathan Gaucher ne prévoit pas un accueil aussi chaleureux cette fois-ci.

Gaucher avait été accueilli chaleureusement par les partisans des Mooseheads de Halifax quand l’organisation avait salué sa participation à la conquête de la médaille d’or.

« Je suis vraiment excité et j’ai vraiment hâte de retourner à Halifax, a-t-il souligné. Après Noël, les souvenirs de notre victoire au mondial junior étaient encore chauds. C’est une glace que je connais mieux que les gars.

« Je reviens à Halifax dans un autre état d’esprit avec le désir de gagner la Coupe avec mon équipe. C’est différent. Je ne m’attends pas que les partisans des Mooseheads m’acclament ou d’avoir droit à une présentation. »

La page est tournée

Flottant sur une séquence de 21 victoires, les Remparts ont goûté aux affres de la défaite pour la première fois, samedi, en s’inclinant par la marque de 6 à 3 dans le deuxième match de la finale. Une fois la déception passée, Gaucher assure que les joueurs ont tourné la page.

« Ce n’est jamais le fun de perdre et nous avons pris la soirée de samedi pour être fâchés, frustrés un petit peu et laissés les émotions sortir, mais aujourd’hui est une nouvelle journée et on n’en parle plus, a souligné le choix de première ronde (22e au total) des Ducks d’Anaheim au dernier repêchage. Ce n’est pas une défaite qui va nous affecter. »

« On va revenir sur la track », de poursuivre Gaucher qui a loupé une belle opportunité de porter le score 3 à 0 en étant stoppé en échappée en fin de première période.

« Si on a gagné 21 parties consécutives, c’est parce que nous avons bien joué et nous avons moins bien fait samedi. Ça ne peut pas toujours être Cendrillon comme histoire. C’est pourquoi ce trophée est si difficile à gagner. L’équipe qui va soulever la Coupe va l’apprécier encore plus pour avoir travaillé fort. »

William Rousseau estime lui aussi que les Remparts ne seront pas dérangés par ce premier échec en séries.

« C’est du passé et on doit mettre ce match en arrière de nous, mais aussi s’en servir comme motivation, a résumé le portier de la Mauricie. On aurait aimé gagner toutes nos parties, mais la défaite peut être positive pour les prochaines parties.

« Le hockey c’est de l’adversité et nous rencontrons de l’adversité. Selon la façon dont nous allons sortir lors du prochain match, ça peut être seulement du bon. »

« C’est un club qui vit sur nos revirements et nos petites erreurs, d’ajouter Rousseau. On doit garder les choses simples. On affronte un club de transition qui fait preuve d’opportunisme. »

Jeu de puissance

Les Mooseheads ont très bien fait en avantage numérique en touchant la cible à trois reprises en deux parties.

« Deux de leurs trois buts ont été marqués de façon semblable, a indiqué Rousseau. C’est difficile à jouer parce que je dois être capable de lire le jeu qui s’en vient, mais je sais ce qu’ils font. Il y a un joueur qui se place près de moi à ma droite et je dois mieux réagir. »

Patrick Roy est lui aussi préoccupé par le jeu de puissance des Orignaux.

«Parce qu’on a été tellement bons depuis le début des séries en désavantage numérique, on se creuse la tête un peu, a reconnu le pilote des Diables rouges. Il y a un élément de chance aussi. Il faut simplement amener quelques petits peaufinements. »

Roy est encouragé pour la suite.

« On est conscient qu’on n’a pas joué notre meilleur match et il faudra démontrer du caractère et rebondir dans le prochain match. On savait qu’un jour, nous allions en échapper une. Nous ne sommes pas infaillibles.

« La beauté est que nous n’avons pas joué notre meilleur match et il y a des moments qui auraient pu faire la différence. Nous sommes un peu fautifs sur tous les buts. Ça m’encourage. »

L’engouement ne diminue pas

Mis en vente, ce midi, tous les billets en prévision du match 5 de la finale du trophée Gilles-Courteau sont disparus en 18 minutes. L’engouement des amateurs ne diminue pas même si les Remparts ont subi le premier revers des séries éliminatoires.

« On est content de l’engouement et l’amour de nos partisans est une bonne source de motivation pour nos joueurs de connaître un fort match, mardi », de conclure Roy.