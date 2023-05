Steven Butler ne voulait pas qu’on arrête le combat après sa deuxième visite au plancher

STOCKTON (Californie) | Steven Butler a-t-il été mis en danger par un arbitre ou un coin qui ont laissé s’étirer le combat vers une troisième chute au plancher dans le second round samedi soir ?

Pas selon le principal intéressé, qui était en possession de tous ses moyens et très serein quand Le Journal l’a rencontré à l’aéroport de San Francisco dimanche matin.

Rappelons les faits : lors du second round, Janibek Alimkhanuly a envoyé le Québécois au plancher à trois reprises avant que l’arbitre Jack Reiss ne mette un terme à l’affrontement avec 25 secondes à écouler.

« En regardant la reprise, je comprends que l’arbitre aurait pu arrêter plus tôt, mais il ne m’a pas mis en danger », affirme Butler, qui n’aurait pas voulu que son entraîneur, Rénald Boisvert, jette l’éponge.

« Je suis prêt à mourir sur un ring. Rénald me connaît, s’il avait lancé la serviette, je lui en aurais voulu, j’aurais été en maudit après lui. Je ne suis pas un lâcheur. »

Déçu, mais fier

Steven Butler était paisible en parlant de sa défaite, mais il avoue être déçu d’avoir perdu une seconde occasion de devenir champion du monde.

« Je voulais gagner, devenir champion du monde et changer ma vie. Ça aurait été une belle histoire qu’on aurait pu commencer à écrire. C’est partie remise », dit-il en assurant qu’il n’est pas question pour l’instant qu’il accroche ses gants.

« C’est une déception parce qu’on y croyait, je m’étais préparé en conséquence pour aller chercher la victoire. Je boxe par passion et non pour l’argent, alors il n’est pas question que j’arrête. Pour le moment, je vais prendre du temps avec ma famille. »

Meilleur

Butler, qui est resté dans le ring même après la conclusion du combat, a donné le mérite qui revient au champion du monde.

« Il est meilleur que je pensais. C’est le K.-O. le plus rapide de ma carrière, mais ce n’est pas celui qui m’a le plus ébranlé. Avec une minute de repos, j’aurais pu revenir », croit-il.

Il reste que ses jambes se sont dérobées sous lui après l’uppercut qui l’a envoyé au sol une première fois.

« Je n’ai pas pu exécuter mon plan de match parce qu’il m’a frappé avec un bel uppercut de la gauche. J’ai regardé la vidéo dix fois et je me trouve bon de m’être relevé pour continuer. Je me battais contre moi-même pour ne pas tomber. C’est fâchant. »

Bilan

Après le combat, samedi soir, son entraîneur, Rénald Boisvert, mentionnait qu’il faudrait faire un bilan et tenter de comprendre pourquoi les jambes de son protégé ont lâché.

« S’il a envie de continuer, j’aurais des recommandations à faire. Il existe une certaine technologie qui vérifie les capacités du cerveau à réagir et beaucoup de boxeurs sont passés par là. »

« Par exemple, Simon Kean est revenu dans un bon combat, capable de prendre des coups et avec des réactions plus rapides. Je vais inciter Steven à passer par là », a poursuivi Boisvert.

Mauvaise connexion

Boisvert croit que son protégé a sans doute été victime d’une sorte de mauvaise connexion neurologique après les nombreux coups encaissés en peu de temps.

« Sa tête était là, mais les jambes n’y étaient plus. Je ne suis pas un expert, mais je soupçonne une certaine atteinte [neurologique]. On voit ça dans d’autres sports parfois, quand certains signaux ne sont pas envoyés ou quand l’athlète décroche de l’objectif qui est normalement prévu. Je soupçonne donc qu’il pourrait y avoir un problème à ce niveau-là. »

Il a rappelé que dans le vestiaire, Butler se sentait très bien et qu’il était en forme malgré le triste sort qu’il venait de connaître après ses trois visites au plancher.

« Il faut penser à une sorte d’atteinte neurologique parce que ce n’est pas normal que le haut du corps ne se comporte pas comme le bas du corps. »