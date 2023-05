Tout est à refaire pour les Stars de Dallas

Les Stars de Dallas ont manqué leur rendez-vous, samedi soir, alors qu’ils pouvaient éliminer le Kraken de Seattle lors du sixième match de la série de deuxième tour dans l’Ouest en s'inclinant par la marque de 6 à 3.

Dallas aura l'occasion d’éliminer le Kraken devant ses partisans lors du match numéro 7.

La frustration s’est d’ailleurs fait sentir dans le camp de l’équipe du Texas lors du dernier affrontement.

«Nous ne pouvons pas connaître ce genre de match à ce moment de l'année. Je suis déçu de moi. Nous devrons laisser cela derrière et nous préparer au match numéro 7 et être bien meilleurs», a mentionné le défenseur des Stars Esa Lindell après le match de samedi, dont les propos ont été repris sur le NHL.com.

L’entraîneur-chef des Stars Peter DeBoer a déclaré après la rencontre que les revirements ont fait mal à son équipe.

«Nous savions qu'ils allaient être rapides. Nous ne nous sommes pas aidés en causant des revirements. Lorsque l'autre équipe est affamée et joue devant ses partisans face à l'élimination, il faut au moins être les plus intelligents avec la rondelle. Nous avons fait des erreurs et nourri leur énergie en première période», a souligné Peter DeBoer, après la défaite des siens.

L’avantage de la glace

Peter DeBoer espère que l'avantage de la glace dont elle bénéficiera pour ce match ultime aidera grandement ses joueurs pour cette ultime rencontre.

«Ceci dit, nous sommes à une période de l'année pendant laquelle il est extrêmement difficile de battre une même équipe trois fois d'affilée. Nous jouons une saison régulière complète pour avoir notamment l'avantage de la patinoire lors des matchs numéro 7. Nous l'avons mérité, en espérant que nous l'utilisons à bon escient», a déclaré celui qui en est à une première saison derrière le banc des Stars.

La puissante attaque des Stars n’a pas été en mesure de capitaliser comme elle l’a fait lors des précédentes rencontres.

Les moments de bonheur ont été peu nombreux pour la formation de Dallas. Seuls Mason Marchement, Joe Pavelski et Joël Kiviranta ont réussi à déjouer Philipp Grubauer.

Pavelski et Jason Robertson ont joué de malchance à des moments importants lorsqu’ils ont chacun frappé le poteau en début de troisième période

«Ils attaquent par séquences. Il faut leur donner crédit. Lorsqu'ils marquent un but, la machine démarre», a rétorqué l'attaquant des Stars Jamie Benn.

Le septième et ultime match de cette série aura lieu, lundi, au American Airlines Center de Dallas, à 20h.