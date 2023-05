Vote de confiance: François Legault obtient 98,61% d’appuis

SHERBROOKE | L’abandon de la promesse phare du 3e lien routier n’a pas empêché François Legault de récolter un niveau d’appui stratosphérique de 98,61 % auprès de ses membres, à l’issue d’un vote de confiance.

Avec un tel résultat, le chef caquiste a battu la marque de 97,2 % qu’il avait obtenue en novembre 2014. Il s’agit d’une note légèrement supérieure à celle que le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a reçue lors de son tout premier vote de confiance, en mars dernier.

« Ma mère va être fière de moi, [...] ça me touche », a-t-il réagi en prononçant le discours de clôture du congrès national de la Coalition Avenir Québec, tout de suite après le dévoilement du résultat.

Dominick Ménard/Agence QMI

Rappelant que gouverner implique parfois de prendre des « décisions difficiles », le premier ministre a dit que c’est « une tape dans le dos » qui lui « fait du bien ».

Il s’est plus tard défendu de diriger le parti d’un seul homme, à la lumière du résultat obtenu. « Je pense que c’est un vote de confiance aussi envers l’équipe que j’ai réunie. [...] C’est vraiment comme une équipe de rêve », a fait valoir François Legault.

« Je ne pensais pas avoir un score comme ça, bien honnêtement, j’ai été surpris », a-t-il avoué, en répétant qu’il ne tient rien pour acquis.

« Je ne suis pas en train de réfléchir sur la relève », a indiqué M. Legault, questionné sur son avenir politique.

Sa décision, en vue des élections de 2026, reposera sur deux conditions : « sentir l’appui de la population et être en santé », a-t-il précisé.

« Qu’est-ce que ça sera en 2026? Bien, on aura l’occasion d’en jaser », a-t-il laissé planer.

Controverse

Le congrès national de la CAQ, qui avait lieu à Sherbrooke, a aussi été marqué par la controverse entourant la nomination, par le ministre de la Justice, d’un ami comme juge à la Cour du Québec (voir autre texte).

Quant à l’abandon du volet routier du projet de tunnel entre Québec et Lévis, « je ne me suis pas obstiné à défendre l’indéfendable », a souligné M. Legault, lors d’un point de presse au terme de son congrès.

Comme plusieurs de ses ministres l’ont mentionné aux journalistes, aucun militant n’est venu à François Legault pour lui exprimer sa déception.

« Je vais vous avouer que les militants qui m’en ont parlé, c’était pour me dire qu’ils étaient d’accord avec ma décision », a raconté le chef caquiste.

Des flèches pour le PQ

Le chef caquiste a continué par ailleurs à décocher des flèches en direction du Parti Québécois, comme il l’a fait à son arrivée à Sherbrooke, vendredi.

« Le PQ mise tout sur le Grand Soir de la souveraineté, puis c’est légitime, sauf qu’il faut agir maintenant », a dit M. Legault, après avoir affirmé que les Québécois n’ont que la CAQ et le PQ sur qui compter pour défendre la laïcité de l’État et contrer le déclin de la langue française.

« Il y a une urgence d’agir », a signalé le premier ministre. Mais « pour agir maintenant, il faut être au gouvernement, a-t-il observé. Et pour être au gouvernement, il faut rassembler assez de monde, assez de nationalistes », a-t-il observé, en laissant entendre que ce n’est pas le cas du PQ, qui est en montée dans les intentions de vote.

François Legault, qui voulait rapatrier au Québec les pouvoirs d’Ottawa en immigration pour éviter la « louisianisation » du Québec, considère maintenant qu’il « faut d’abord utiliser les pouvoirs qu’on a » pour agir.

« On ne va pas attendre », a-t-il déclaré, devant ses militants.

M. Legault a rappelé que la ministre de l’Immigration, Christine Fréchette, déposera « dans les prochaines semaines », de nouvelles règles pour exiger la connaissance du français aux immigrants économiques. Il s’agira d’une « première » dans l’histoire du Québec, a souligné le chef caquiste.

Sobriété énergétique

Devant ses militants, François Legault s’est engagé à lancer « un grand chantier d’efficacité énergétique », ce qui passera entre autres par un nouveau programme de tarification dynamique, qui permet par exemple d’économiser lorsqu’on programme l’utilisation de son lave-vaisselle en dehors des heures de pointe.

À ce sujet, le superministre de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, a réitéré son intention d’arriver, à l’automne, avec des modifications législatives tant pour les entreprises que pour les consommateurs.

Des projets de construction de nouvelles lignes de transport d’électricité seront aussi dans les cartons, a souligné M. Legault, en rappelant que les surplus d’électricité pour les 20 prochaines années qui étaient jusqu’à tout récemment envisagées n’y sont plus.

« On va avoir besoin de beaucoup plus d’électricité, donc je n’exclus rien. On parle d’éolien, d’améliorer certains barrages ou d’en créer des nouveaux », a dit M. Legault.