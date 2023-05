3e lien: le silence radio de la CAQ à son congrès déçoit

L’absence complète de discussions entourant le 3e lien au congrès de la Coalition Avenir Québec a suscité de vives réactions auprès des citoyens de la MRC de Bellechasse, qui s’étonnent de voir le parti de François Legault aussi silencieux sur un enjeu pourtant si récent.

«Chez nous, c’est un sujet d’actualité. Ça nous a un peu surpris lorsque l’on a entendu que le 3e lien n’avait pas fait objet de discussion en fin de semaine», a dénoncé Alain Vallières, directeur général de Développement Économique Bellechasse en entrevue à QUB radio.

Lors d’une rencontre organisée entre les maires de Bellechasse et la vice-première ministre Geneviève Guilbault le 4 mai dernier, cette dernière avait pourtant promis aux élus de la région qu’un 3e lien «verrait le jour à Québec tôt ou tard». Le silence radio lors du congrès est donc d’autant plus frustrant aux yeux d’Alain Vallières, qui y voit une forme d’aveuglement volontaire.

«Est-ce qu’il y a un endoctrinement là-dedans? Peut-être, parce que c’est de la discussion que jaillit la lumière et, manifestement, ils ne veulent pas faire la lumière dans tout ça, a-t-il expliqué, amer. C’est ça qui est déplorable au Québec, on gaspille notre argent. C’est comme le 3e lien en transport collectif : qu’ils arrêtent de travailler là-dessus, on dépense de l’argent et ça ne se fera pas!»