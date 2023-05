Achat des Sénateurs: ce propriétaire du CH ferait partie des finalistes

Les groupes d’investisseurs souhaitant faire l’acquisition des Sénateurs d’Ottawa avaient jusqu’à lundi pour déposer une offre et ils ne seraient désormais plus que quatre à être dans la course.

Parmi ceux-ci, on retrouve Michael Andlauer, un propriétaire minoritaire du Canadien de Montréal, selon le «Ottawa Sun». Rappelons d’abord que l’homme d’affaires devrait se séparer de ses parts du Tricolore s’il devait faire l’achat des «Sens».

Détenteur d’une entreprise spécialisée en transport de produits de santé, Andlauer est aussi bien branché dans le monde du hockey. Depuis 2002, il possède les Bulldogs de Hamilton, une franchise de la Ligue junior de l’Ontario (OHL) et ancien club-école du CH. Il se serait allié à une vingtaine d’investisseurs locaux, faisant de lui l’un des favoris pour acheter les Sénateurs.

Selon Front Office Sports, une offre aurait excédé 1 milliard $. Les autres personnes dans la course sont Steve Apostolopoulos, qui a aussi tenté d’ajouter les Commanders de Washington à son portefeuille, le producteur Neko Sparks, secondé par le chanteur The Weeknd, ainsi que les frères Jeffrey et Michael Kimel, dont la candidature est encouragée par le rappeur Snoop Dogg.

Le consortium mené par Ryan Reynolds ne fait plus partie des potentiels acheteurs depuis la semaine dernière. L’acteur et le Remington Group se sont vu refuser une période exclusive de négociation et ont finalement décidé de ne pas déposer d’offre.

Sparks, quant à lui, s’est engagé à faire des Premières Nations de la région des partenaires au sein de l’équipe de hockey.