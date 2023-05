Arthrite et alimentation anti-inflammatoire

Le mois de mai est le mois de la sensibilisation à la spondylarthrite ankylosante (SA), une forme d’arthrite caractérisée par l’inflammation de la colonne vertébrale, des grosses articulations, des doigts et des orteils. La douleur et la raideur associées à la SA affectent considérablement la qualité de vie des personnes qui en souffrent ! Et si l’alimentation pouvait faire une différence ?

Le traitement

Il n’existe pas de traitement curatif pour la SA. Le traitement vise à soulager la douleur et à maintenir la mobilité par la prise de médicaments anti-inflammatoires--- non stéroïdiens (AINS). L’adoption de saines habitudes de vie, dont la pratique régulière d’activité physique et le sevrage tabagique, est encouragée. La recherche s’intéresse aussi à l’alimentation dans le contexte de cette maladie.

Un régime anti-inflammatoire

Une méta-analyse regroupant plusieurs études et publiée récemment a évalué l’effet du régime méditerranéen (aux vertus anti-inflammatoires) comparativement à d’autres approches alimentaires. Cette approche a été associée à une perte de poids plus importante et à une diminution significative des biomarqueurs inflammatoires, lorsque comparée aux autres diètes.

L’approche anti-inflammatoire fait l’objet de plusieurs études récentes. Si les résultats ne font toujours pas l’objet d’un consensus scientifique, on gagne à intégrer ce modèle alimentaire qui a fait ses preuves au niveau de la réduction du risque de maladies chroniques.

La science s’intéresse également aux bienfaits de la vitamine D, des oméga-3 d’origine marine, des petits fruits riches en antioxydants, du curcuma et des probiotiques sur le score d’activité et l’allègement des symptômes de plusieurs formes d’arthrite. Certains essais cliniques ont généré des résultats prometteurs avec l’intégration de ces composantes au menu.

La diète méditerranéenne

La diète méditerranéenne est le régime anti-inflammatoire le plus étudié. Elle fait référence au modèle alimentaire traditionnellement observé par les personnes vivant dans les pays bordant la mer Méditerranée comme l’Espagne, l’Italie, la Grèce et le Maroc.

Bien qu’il n’existe pas de définition unique de la diète méditerranéenne, elle est généralement caractérisée par une consommation importante d’aliments d’origine végétale incluant l’huile d’olive, les fruits, les légumes, les grains entiers, les légumineuses, les noix et les graines. En parallèle, cette diète est limitée en produits d’origine animale, dont la viande et les produits laitiers. La diète méditerranéenne favorise également la consommation d’aliments peu transformés, locaux et de saison.

La diète méditerranéenne est bien connue pour ses bienfaits au niveau de la santé globale. Plusieurs études observent que les populations qui adhèrent à la diète méditerranéenne ont une faible incidence de maladies cardiovasculaires, de certains types de cancers ainsi qu’une plus grande espérance de vie. La recherche montre aussi que la diète méditerranéenne est associée à un risque moindre de dépression. Sa pertinence pour toutes les maladies inflammatoires, dont plusieurs formes d’arthrite, soulève aussi l’intérêt de plusieurs chercheurs.

Comment adopter la diète méditerranéenne ?

1. Utiliser l’huile d’olive comme principale source de matières grasses

Photo Adobe stock

L’huile d’olive est riche en gras insaturés, des gras bénéfiques pour la santé cardiovasculaire.

2. Consommer une abondance de fruits et de légumes

Photo Adobe stock

Les fruits et les légumes sont une source importante de vitamines, de minéraux, de fibres et d’antioxydants. Leur richesse en fibres et en antioxydants peut contribuer à prévenir différentes maladies chroniques comme les maladies cardiovasculaires et certains cancers.

3. Consommer des grains entiers

Photo Adobe stock

Les grains entiers apportent davantage d’éléments nutritifs, notamment plus de fibres, de vitamines et de minéraux que les grains raffinés. Leur contenu en fibres contribue notamment à l’équilibre du microbiote.

4. Consommer des aliments peu transformés, locaux et de saison

Tenir compte de la saisonnalité est bénéfique pour l’environnement, mais également pour la santé et le goût, car les aliments sont à leur meilleur en termes de nutriments, d’arômes et de saveurs lorsqu’ils sont en saison.

5. Consommer de la viande rouge avec modération

La viande rouge est riche en protéines, en fer et en vitamines du groupe B, mais elle contient également des matières grasses saturées. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la viande rouge comme potentiellement cancérogène et la viande transformée comme cancérogène.

Dans la diète méditerranéenne, la viande rouge et la viande transformée sont utilisées en accompagnement ou en garniture sur un plat à base de légumes et de grains entiers plutôt qu’en élément principal du repas. De plus, on conseille de limiter leur consommation à quelques fois par mois.

6. Consommer du poisson

Photo Adobe stock

Les poissons gras, comme le maquereau, la sardine et le saumon, contiennent des gras polyinsaturés, les oméga-3, qui sont bénéfiques pour la santé cardiovasculaire et ont une action anti-inflammatoire.

7. Consommer des fruits en guise de dessert

Dans la diète méditerranéenne, ce sont les fruits frais plutôt que les sucreries et les pâtisseries qui sont consommés en guise de dessert au quotidien. Les fruits sont également une bonne option pour les collations. Les petits fruits (grenades, bleuets, framboises, fraises, fruits du sureau) seraient particulièrement bénéfiques pour les conditions inflammatoires.

8. Boire de l’eau

Photo Adobe stock

L’eau est la boisson de choix dans la diète méditerranéenne. Le vin rouge fait également partie des boissons consommées. Sa consommation se fait avec modération et habituellement lors des repas.

Outre l’adoption du régime méditerranéen, l’utilisation d’épices (dont le curcuma), la prise de supplément de vitamine D et la consommation de probiotiques (reste à déterminer quelles souches) pourraient également améliorer les symptômes.

Une alimentation saine et équilibrée

Les recommandations de 2021 de l’EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology anciennement European League Against Rheumatism) pour prévenir la progression des maladies rhumatismales et musculo-squelettiques telles que l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et la spondylarthrite axiale, qui inclut la SA, soulignent l’importance d’un régime alimentaire sain et équilibré.

Photo tirée du site isabellehuot.com

► Découvrez ma recette de truite méditerranéenne : isabellehuot.com/blogs/recettes-et-conseils/truite-tomates-confites