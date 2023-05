Box-office: flop monumental pour «Aimer à nouveau», le film mettant en vedette Céline Dion

Ça va de mal en pis pour le film Aimer à nouveau. Après avoir connu un départ désastreux aux guichets il y a une dizaine de jours, la comédie romantique mettant en vedette Céline Dion a vu ses recettes dégringoler de 35% au box-office nord-américain cette fin de semaine.

Aimer à nouveau (Love Again) a donc récolté à peine 1,5 million de dollars pendant sa deuxième fin de semaine à l’affiche, même si le long métrage était diffusé sur plus de 2700 écrans au Canada et aux États-Unis. Sa moyenne de 573$ par écran est la pire de tous les films occupant les dix premières places du box-office nord-américain de la dernière fin de semaine.

Résultat: après une dizaine de jours à l’affiche, Aimer à nouveau a amassé à peine 5 millions de dollars au box-office nord-américain et semble déjà avoir amorcé sa fin de parcours dans les salles des États-Unis. Le film aurait coûté 9 millions de dollars à produire, selon le magazine Variety.

Aimer à nouveau ne fonctionne pas mieux au Québec. Pendant sa première semaine à l’affiche, le film mettant aussi en vedette Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan n’a récolté que 116 495$ dans les salles de la province et a dû se contenter du quatrième rang du box-office québécois, selon les données de l’agence Cinéac.

La critique n’a pas été tendre non plus à l’endroit du film. Aimer à nouveau n’a obtenu que 24% d’avis positifs sur Rotten Tomatoes, un site qui compile les critiques de journalistes spécialisés.