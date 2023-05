Calendrier de la NFL: voici 10 voyages de fou pour les mordus

Jeudi dernier, la NFL a dévoilé le calendrier complet de la saison à venir. C’est le moment de l’année où bon nombre d’amateurs commencent à rêver de leurs prochaines grandes destinations sportives. Le Journal vous propose 10 matchs à ne pas manquer, tout en jumelant ces potentiels grands crus à d’autres moments sportifs pour en faire des road trips mémorables.

1. Panthers contre Falcons

Dimanche 10 septembre, à Atlanta

Pourquoi ce duel entre deux clubs qui n’ont pas eu leur place en éliminatoires la saison dernière? Parce que chez les Falcons, ce sera le premier match en carrière du Victoriavillois Matthew Bergeron, sur la ligne offensive. Rappelons qu’il a été sélectionné au 38e échelon du repêchage. De l’autre côté, le quart-arrière Bryce Young, tout premier choix du même encan, fera aussi ses débuts. Question de profiter pleinement du weekend, pourquoi pas un petit détour la veille par Athens, où les Bulldogs de l’Université Georgia, recevront Ball State? Pas un grand match, mais belle occasion de voir les champions nationaux en titre dans la NCAA. Amateur de balle? Sachez que les Pirates de Pittsburgh sont aussi de passage à Atlanta le vendredi et le samedi pour se frotter aux excellents Braves.

2. Eagles contre Patriots

Dimanche 10 septembre, à Foxborough

Il y aura de l’émotion dans l’air au Gillette Stadium pour ce match d’ouverture des Patriots. L’organisation a annoncé qu’elle rendrait hommage au nouveau retraité Tom Brady, qui a amené gloire et triomphes aux Patriots, de son explosion improbable en 2001 jusqu’à la fin de son mariage avec l’équipe, en 2019. Il y a certainement des matchs avec plus de cachet, mais l’ampleur du moment s’annonce mémorable. Si le football de la NCAA vous intéresse aussi, Boston College recevra Holy Cross la veille. Si vous avez l’occasion de prolonger le séjour dans les environs de Boston, la rivalité entre les Red Sox et les Yankees sera au menu pour quatre matchs à compter du lendemain.

3. Bills contre Jets

Lundi 11 septembre, à New York

Ce n’est pas l’idéal pour tous un match du lundi soir, mais l’enjeu sera captivant avec les débuts d’Aaron Rodgers chez les Jets. Ce dernier a brillé pendant longtemps à Green Bay, lui qui était le quart-arrière partant des Packers depuis 2008. Il n’affrontera pas son ancienne équipe cette année, mais ça promet face aux Bills en lever de rideau. Si vous êtes aussi féru de baseball, les Brewers de Milwaukee seront en visite chez les Yankees pour une série de trois matchs du 8 au 10 septembre. Vous avez plutôt une préférence pour les Mets? Ils seront en ville contre les Diamondbacks de l’Arizona, du 11 au 14 septembre.

4. Broncos contre Dolphins

Dimanche 24 septembre, à Miami

Les Dolphins reviennent cette saison avec leur attaque qui devrait figurer parmi les plus excitantes de la NFL. Les Broncos se remettent pour leur part de leur désastreuse dernière campagne, mais seront très intrigants avec le gourou offensif Sean Payton qui prend le contrôle de l’équipe. À noter que son candidat de choix pour diriger la défense, le coordonnateur Vic Fangio, a plutôt décidé de se joindre aux Dolphins. Ah, et ce même Fangio a été viré par les Broncos après la saison 2021. Pour ajouter un volet baseball, les Marlins seront à Miami pour y affronter les Brewers, le vendredi et le samedi. Côté football de la NCAA, il faudrait se tourner vers des petits programmes comme Florida International. Sinon, il y a toujours la plage...

5. Chiefs contre Jets

Dimanche 1er octobre, à New York

Pour la première fois, les mordus de football auront droit à un affrontement entre les quarts-arrières Patrick Mahomes et Aaron Rodgers. En 2019, les deux pivots devaient vivre un duel, mais Mahomes était blessé à un genou. En 2021, c’était la COVID qui avait forcé Rodgers à rater un autre potentiel rendez-vous. La troisième fois devrait être la bonne! La veille, l’Université de Syracuse, dans l’État de New York, recevra les Tigers de Clemson, qui sont toujours parmi les plus sérieux prétendants. Il faudra compter environ 3 h 45 de route pour se rendre au Metlife Stadium à partir de Syracuse, mais le match est en soirée. Plus près, Rutgers recevra Wagner.

6. Bills contre Bengals

Dimanche 5 novembre, à Cincinnati

Difficile d’oublier qu’en décembre dernier, les Bills s’étaient rendus dans la jungle à Cincinnati, mais que le match avait rapidement dû être annulé quand le maraudeur Damar Hamlin s’était effondré et qu’il a lutté pour sa vie dans les jours suivants. Hamlin a le feu vert pour revenir au jeu cette saison et ce retour à Cincinnati s’annonce lourd en émotions. Sans compter que les deux équipes devraient encore une fois aspirer aux grands honneurs. Côté NCAA, les Bearcats de Cincinnati, un programme qui connaît une belle émergence, recevront UCF.

7. Eagles contre Chiefs

Lundi 20 novembre, à Kansas City

C’est la revanche du dernier Super Bowl entre deux équipes qui ont encore tout pour aller jusqu’au bout. Le traditionnel match du lundi soir n’a pas souvent offert un tel spectacle dans les dernières années. En plus de savourer les merveilles du royaume du barbecue à Kansas City, il serait aussi possible d’assister à un duel de la NCAA entre l’Université du Missouri et les Gators de la Floride, le samedi. Sinon, la même journée, les Jayhawks de Kansas recevront les Wildcats de Kansas State. Le «Sunflower Showdown» est une longue rivalité régionale plus que centenaire.

8. Packers contre Lions

Jeudi 23 novembre

Un match du «Thanksgiving» à Detroit, c’est une grande tradition dans l’univers footballistique. Si les Lions n’ont pas rendu cette tradition grandiose au fil des ans en raison de leur rendement décevant, ils ont tout cette année pour rompre avec leur médiocrité des dernières années. Cette équipe offre un bon spectacle, qui devrait être rehaussé dans le cadre de la rivalité de division avec les Packers et leur quart-arrière Jordan Love, qui amorcera une première saison comme partant. Justement, parlant de rivalité, deux jours plus tard, les Wolverines de l’Université du Michigan recevront les Buckeyes d’Ohio State à Ann Arbor, à moins d’une heure de route. Difficile de trouver deux équipes qui se détestent autant, tous sports confondus! À voir absolument, si le prix des billets demeure acceptable. Vous en voulez encore? À moins de quatre heures de route, les Bengals recevront les Steelers à Cincinnati le lendemain. Une autre intense rivalité!

9. 49ers contre Eagles

Dimanche 3 décembre

La dernière finale de la conférence nationale, en janvier dernier, avait été sabotée par la blessure du quart-arrière des 49ers, Brock Purdy. Il était à ce moment la jeune sensation de la NFL avec son impossible montée du dernier choix au repêchage jusqu’au poste de partant d’une grosse machine de football. S’il se rétablit bien d’une délicate intervention chirurgicale à un coude, il retrouvera son poste. Dans les environs de Philadelphie en décembre, il y a probablement lieu de combiner l’expérience avec un match de hockey des Flyers, des Devils, des Islanders ou des Rangers, qui sont tous dans un rayon de deux heures de route. C’est sans parler des possibilités qui s’offrent dans la NBA.

10. Bengals contre Chiefs

Dimanche 31 décembre

Voilà un match qui risque d’être capital pour la course aux éliminatoires entre deux puissances de la conférence américaine qui ont développé une belle rivalité. Les Bengals et les Chiefs ont été opposés lors des deux dernières finales de conférence, deux duels décidés par trois petits points d’écart. Un jour de l’an à Kansas City semble une bonne idée, surtout s’il y a possibilité de combiner avec un match de hockey des Blues de St-Louis, à un peu plus de trois heures de route.