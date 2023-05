«Canada’s Got Talent»: retour sur le parcours des Québécois finalistes

L’imitatrice et bruiteuse Geneviève Côté et les troupes de danses Conversion et The Cast défendront leur honneur, mardi soir, et tenteront de mettre la main sur les 150 000$ offerts au gagnant de la seconde saison de Canada’s Got Talent.

Ayant tous obtenu un Golden Buzzer à leur audition devant public, voici un petit retour sur le parcours impressionnant des talents québécois à Niagara Falls.

Les routines riches en émotion de Conversion

La troupe de danse basée à Trois-Rivières a obtenu les faveurs de Trish Stratus à sa première présence sur scène. La juge s’était avouée très touchée par leur routine inspirée par la grossesse de la conjointe du chorégraphe et coach Vincent Desjardins, et des difficultés qu’ils ont vécues pendant celle-ci. Accédant directement aux demi-finales, les danseurs ont ensuite offert une autre routine riche en émotions sur une version acoustique de la chanson Take Me to Church de Hozier, qui racontait cette fois-ci leur histoire, à mi-chemin entre Montréal et Québec, les deux grands pôles de la danse au Québec.

Si les premiers numéros qu’ils ont présentés étaient des numéros maîtrisés et rodés, la troupe a concocté un tout nouveau numéro pour la finale et espère bien sûr remporter le concours avec cette nouvelle création.

Les différents univers de The Cast

La troupe hip-hop de Lévis bûche sur son nouveau numéro, conçu spécialement pour la grande finale, depuis le mois de janvier, soit depuis les enregistrements de sa demi-finale.

Le numéro devrait, encore une fois, entraîner le public dans un «tout autre monde». En entrevue, la semaine dernière, la directrice artistique et chorégraphe, Caroline Lemieux, avait indiqué qu’après les personnes âgées et le concerto dramatique, le numéro final aurait, cette fois, une tangente un peu plus «artistique», serait complètement différent et qu’il s’agissait «d’une vraiment belle pièce».

À une semaine de ce grand moment, l’équipe se concentrait surtout à offrir la meilleure performance possible et travaillait intensément sur les ajustements techniques et les costumes. «On veut juste présenter quelque chose qui est encore meilleur que ce qu’on a présenté jusqu’à présent», a aussi mentionné Mme Lemieux, en entrevue.

Rappelons que la troupe a complètement su ravir le cœur du public, des juges et de l’animatrice Lyndsey Ell à sa première prestation à l’émission, obtenant un Golden Buzzer collectif. Parmi les jeunes danseurs de la troupe – qui sont tous âgés de 16 à 21 ans –, une quinzaine en sont à leur premier concours télévisuel.

Le nuage de Geneviève Côté

Dans le métier depuis plus d’une décennie, la Lavalloise a finalement l’impression d’être sur son X et se pince chaque jour depuis qu’Howie Mandel a appuyé sur le «bouton doré».

Imitatrice, bruiteuse et humoriste, l’artiste de 47 ans a perfectionné son art au fil des embûches qui se sont invité sur sa route. À sa première participation à l’émission, elle parlait d’ailleurs que très peu anglais et «juste assez pour se faire comprendre et encore là», avait-elle dit en entrevue la semaine dernière. Aujourd’hui, elle se voit très bien faire carrière dans la langue de Shakespeare.

Et si elle gagne le concours, mardi soir, Geneviève Côté aimerait déployer et s’investir dans son premier vrai spectacle solo. «[Le prix] va aller sur la carrière, sur du matériel de scène de qualité et [je vais] m’offrir aussi la qualité de vie que je n’ai jamais eue. Pour le reste, je vais rester la même et continuer de travailler fort pour réaliser mes rêves. Je vais continuer de faire ce que je fais. Ça va juste me donner un coup de pouce de plus financièrement», a-t-elle souligné.

Au total, huit finalistes s’affronteront mardi soir lors de la grande finale de Canada’s Got Talent, qui sera présentée en direct du Fallsview Casino Resort de Niagara Falls sur le coup de 20h à Citytv. Le gagnant remportera 150 000$.