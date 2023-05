Ce restaurant de Montréal remporte le prix du «meilleur restaurant au Canada»

Le restaurant Mon Lapin s’est hissé au sommet des 100 meilleurs restaurants au Canada, selon le palmarès de Canada’s 100 Best dévoilé lundi.

Qualifié de «facile d’approche» et de «magique», le nouveau meilleur restaurant au Canada a séduit les juges qui ont dressé la liste avec sa simplicité et son menu qui suit les saisons.

«Chaque plat est une vitrine pour les produits et les artisans du Québec, et montre le plaisir collectif qu’ont les chefs à juxtaposer des combinaisons de saveurs inattendues qui enchantent», vante-t-on dans la description de l’établissement faite par Canada’s 100 Best.

Lancé il y a cinq ans sous le nom Vin Mon Lapin dans la Petite Italie par le chef Marc-Olivier Frappier et la sommelière Vanya Filipovic, le restaurant a su profiter de la pandémie pour doubler de taille en investissant dans un local voisin, rouvrant finalement avec 70 tables contre une trentaine avant l’apparition de la COVID-19.

En parallèle, Mon Lapin a su charmer les juges peu à peu. Le restaurant pointait au 50e rang du palmarès en 2019 et avait obtenu la 6e position l’an dernier, avant de briller au sommet à son tour cette année.

Plus largement, la Belle Province n’a absolument rien à envier aux provinces voisines avec 34 restaurants parmi les 100 meilleurs au pays.

La liste a été créée avec les retours de 130 chefs, critiques, restaurateurs et autres professionnels de l’industrie qui ont jugé les restaurants en fonction du service, du décor, du choix de vin et de la qualité des plats.