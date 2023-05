Conor McGregor a-t-il les yeux plus gros que la panse?

Malgré sa récente inactivité, le combattant de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) Conor McGregor est persuadé qu’il peut faire son entrée dans le livre des records de l’organisation.

Dimanche, il a affirmé qu’il avait l’intention de devenir le détenteur du record pour le plus grand nombre de victoires par K.-O. dans l’histoire de l’UFC.

«Matt Brown, à 42 ans, est maintenant le codétenteur du plus grand total de K.-O. dans l’UFC avec 13. Lui et "The Beast" [Derrick] Lewis sont à égalité. J’ai 8 K.-O. au sein de l’UFC présentement et j’ai 34 ans. Je vais établir un nouveau record», a déclaré McGregor sur son compte Twitter.

L’Irlandais n’a cependant pas mis les pieds dans l’octogone depuis sa défaite par K.-O. technique contre Dustin Poirier en juillet 2021. Pendant cet affrontement, il avait subi une très vilaine fracture à l’un de ses tibias.

«Notorious» devrait toutefois effectuer un retour à la compétition cette année, lui qui est pressenti pour affronter Michael Chandler. Les deux hommes sont les mentors de la téléréalité «The Ultimate Fighter 31».

Le dernier K.-O. de McGregor remonte à son gain contre Donald Cerrone à l’UFC 246, en janvier 2020.