De Johnny Depp à «Indiana Jones»: 5 événements à surveiller au 76e Festival de Cannes

Entre le retour controversé de Johnny Depp sur la Croisette et le lancement tant attendu du nouveau film de la saga Indiana Jones, la 76e édition du Festival de Cannes, qui prend son envol ce mardi, s’annonce riche en rebondissements. Voici cinq films – ou événements – qui feront assurément jaser.

Johnny Depp en ouverture

Photo AFP

Un an après avoir remporté son procès très médiatisé contre son ex-femme, Amber Heard, Johnny Depp fera son grand retour sur la Croisette aujourd’hui, avec la présentation de Jeanne du Barry, le nouveau film de la réalisatrice française Maïwenn dans lequel l’acteur de 59 ans incarne le roi Louis XV.

Le choix d’ouvrir la 76e édition du festival avec un film mettant en vedette Johnny Depp n’a pas fait l’unanimité dans la presse internationale, au point où le délégué général de l’événement, Thierry Frémaux, a dû se défendre devant les journalistes.

« Je ne m’intéresse qu’à Johnny Depp l’acteur », a-t-il déclaré en conférence de presse.

« Je ne connais pas l’image de Johnny Depp aux États-Unis. Moi, j’ai une seule conduite dans la vie : la liberté de penser, la liberté de parler et la liberté d’agir dans le cadre de la loi. S’il avait été interdit à Johnny Depp de jouer dans un film, ou si ce film-là avait été interdit, on ne serait pas ici en train d’en parler. »

Le nouveau Indiana Jones

Photo fournie par Lucasfilm Ltd.

Après le lancement réussi de Top Gun : Maverick l’an passé, le Festival de Cannes déroule cette année son tapis rouge pour une autre grande production hollywoodienne : Indiana Jones et le cadran de la destinée, cinquième film de la populaire saga relatant les aventures du plus célèbre archéologue au monde. Harrison Ford – qui a enfilé le costume d’Indiana Jones pour une dernière fois, à 80 ans – sera sur place ce jeudi pour présenter le film, mais aussi pour recevoir un hommage de la part du Festival.

Martin Scorsese et sa bande

La sortie d’un nouveau film de Martin Scorsese est toujours un événement. Le Festival de Cannes a donc frappé un grand coup en réussissant à obtenir la première mondiale de Killers of the Flower Moon, la nouvelle offre du réalisateur des Affranchis et de Taxi Driver qui réunit à l’écran deux de ses acteurs fétiches, Robert de Niro et Leonardo DiCaprio. Le film relate l’enquête du FBI sur les meurtres de plusieurs membres de la tribu amérindienne des Osages, en Oklahoma pendant les années 1920.

Hommage à Michael Douglas

Photo AFP

Après Forest Whitaker l’an passé, c’est Michael Douglas qui recevra cette année la Palme d’honneur du Festival de Cannes. L’acteur de Basic Instinct et Wall Street se verra remettre ce prix honorifique pendant la cérémonie d’ouverture de l’événement, mardi soir. Un documentaire inédit d’Amine Mestari, relatant le parcours de la star hollywoodienne de 78 ans, sera diffusé pour l’occasion sur le site du festival.

Monia Chokri retourne à Cannes

Photo d'archives, Chantal Poirier

Quatre ans après y avoir lancé son premier long métrage, La femme de mon frère, la Québécoise Monia Chokri est de retour à Cannes cette année pour présenter son troisième film Simple comme Sylvain, dans la section Un certain regard. Seule représentante du Québec en Sélection officielle cette année, l’actrice et réalisatrice montera les marches du Palais des Festivals ce jeudi en compagnie des vedettes de son film, Magalie Lépine-Blondeau et Pierre-Yves Cardinal.

► La 76e édition du Festival de Cannes se déroulera du 16 au 27 mai.