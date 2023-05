Des centaines de millions en subventions aux OBNL mal gérés par Montréal

La gestion de centaines de millions en subventions aux OBNL est un tel fouillis à la Ville de Montréal qu’il est impossible de savoir si l’argent est utilisé comme il faut et s’il est donné de manière impartiale, rapporte la Vérificatrice générale (VG).

Michèle Galipeau dresse un portrait accablant de la gestion des subventions de la Ville de Montréal à des organismes à but non lucratif (OBNL) dans son rapport annuel 2022, rendu public lundi.

Bien que la Ville verse plus de 100 M$ par année à des OBNL, elle ne fait pas un suivi très serré de cet argent public.

« Nos travaux ont mis en lumière des lacunes à chacune des étapes du cycle de vie de l’octroi et de la gestion des contributions aux OBNL par les services centraux », indique Mme Galipeau.

Évaluations manquantes, critères non analysés ou non définis, la vérificatrice mentionne notamment que la Ville est incapable de démontrer que des subventions, qui atteignent jusqu’à 3 M$, ont été octroyées de manière impartiale pour les années 2020 et 2021.

« 25 contributions financières ont été octroyées sans que des critères définis et documentés appuient l’évaluation de la demande », note-t-elle.

De l’argent versé sans suivi

En plus de ne pas suivre de critères bien définis, la Ville de Montréal ne semble pas trop se soucier d'où va son argent au bout du compte.

Dans 15 % des cas analysés par la VG, la Ville de Montréal a versé une première fois de l’argent aux organismes avant même de signer une entente.

Ne manquez pas le segment Tout savoir en 24 minutes avec Mario Dumont , tous les jours 18 h 00, en direct ou en balado sur les ondes de QUB radio :

Et selon Mme Galipeau, « la Ville ne peut démontrer que toutes les sommes versées sont utilisées aux fins prévues et dans leur totalité ».

En théorie, tous les organismes doivent faire une reddition de comptes, mais près de la moitié ne fournit même pas ses états financiers à la Ville pour démontrer que la subvention a été bien dépensée.

Et les services municipaux ne semblent pas vraiment lire les documents de redditions de compte, déplore la VG.

« Pour 88 % des soutiens ayant une reddition de comptes consignée au dossier, il n’y a pas d’évidence d’une analyse documentée », soulève-t-elle.

Michèle Galipeau ne cite toutefois pas d’exemple où des sommes auraient été mal dépensées grâce à ce manque de rigueur.

Entre autres recommandations, celle qui signe son septième et dernier rapport à titre de vérificatrice générale de la Ville de Montréal, demande donc à la Ville de mieux documenter le suivi des subventions.

La vérificatrice générale et l'administration Plante réagiront mardi au rapport.

« Les recommandations de la vérificatrice concernant l'aide financière accordée aux OBNL en période pandémique sont importantes et nous y répondrons officiellement à la suite de la présentation de la VG », a indiqué l'attachée de presse au cabinet de la mairesse, Marikym Gaudreault.