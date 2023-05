Macron reçoit 200 patrons étrangers, dont Elon Musk, et annonce 13 milliards d’euros d’investissements

Emmanuel Macron reçoit lundi plus de 200 grands patrons de multinationales étrangères, dont Elon Musk, pour la sixième édition de Choose France, marquée par un montant record de 13 milliards d’euros d’investissements annoncés, qui devraient permettre de créer 8000 emplois.

Le milliardaire américain, patron de Tesla et de SpaceX et propriétaire de Twitter, sera reçu lundi matin à l’Élysée avant de se rendre au château de Versailles, où il rencontrera notamment à 16h le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, pour parler de la réponse européenne à l’IRA américain et du projet de loi français sur l’industrie verte, selon Bercy.

«Il y a des négociations qui sont en cours» avec Elon Musk, a dévoilé sur BFMTV/RMC Bruno Le Maire, qui a jugé que la venue du milliardaire, qui n’a pas annoncé d’investissement pour Choose France, était «un signal très fort».

«Tous les investissements qui se font aujourd’hui sont le fruit de mois, voire d’années de négociations», a ajouté le ministre.

Depuis la première édition en 2018, Choose France est selon l’Élysée «devenu un rendez-vous incontournable» qui incarne le succès de sa politique pour faire baisser le coût du travail et réindustrialiser le pays, tout en accélérant la transition écologique.

Sur quelque 400 invités reçus sous les ors du château de Versailles, 206 patrons de multinationales ont confirmé qu’ils feraient le déplacement, dont la moitié qui participeront pour la première fois à cette manifestation.

Les patrons étrangers présents seront pour moitié européens, à 20% nord-américains et à 15% asiatiques, a-t-on détaillé de même source.

Panneaux «made in France»

Le plus gros des 28 projets annoncés a déjà été dévoilé par Emmanuel Macron vendredi lors d’un déplacement à Dunkerque (nord de la France): 5,2 milliards d’euros pour une gigafactory de batteries de nouvelle génération du taïwanais ProLogium – qui ne les a encore jamais produites en grande série – avec 3000 emplois à la clé.

Le montant des subventions publiques pour ce seul projet, qui doivent encore être validées par Bruxelles, n’a pas été rendu public, mais il se situerait entre 1 et 1,5 milliard d’euros, selon le journal Les Échos.

À Dunkerque également, le chinois XTC construira avec le français Orano une usine de composants et de recyclage de batteries pour 1,5 milliard d’euros.

Autre projet phare, l’implantation à Sarreguemines (Moselle) d’une usine de production de panneaux photovoltaïques par Holosolis, une émanation du groupe européen InnoEnergy, pour 710 millions d’euros, représentant 1700 emplois.

«Pendant des années, on a subventionné des panneaux photovoltaïques qui étaient faits au bout du monde, là on va avoir des panneaux photovoltaïques “made in France”», s’est félicité dimanche sur franceinfo le ministre de l’Industrie Roland Lescure.

Dans l’énergie également, la jeune entreprise Newcleo annonce 3 milliards d’investissements sur la période 2025-2030 pour développer un petit réacteur modulaire de type SMR.

Moins d’emplois

Parmi les autres projets, le géant suédois de l’ameublement IKEA annonce 906 millions d’euros d’investissements en France d’ici 2026, dont la création d’un centre logistique près de Toulouse (sud de la France).

Dans la pharmacie, Pfizer injecte, comme l’an passé, 500 millions d’euros supplémentaires, tandis que le britannique GSK annonce 240 millions d’investissements sur trois sites de production à Évreux (nord-ouest), Mayenne (ouest) et Saint-Amand-les-Eaux (nord de la France), et plus de 150 millions pour la R&D.

Les investissements présentés dans le cadre de Choose France ne représentent toutefois qu’une petite part des investissements directs étrangers (IDE) réalisés chaque année dans l’Hexagone. Selon l’agence Business France, 1725 projets à capitaux majoritairement étrangers se sont implantés sur le territoire l’an dernier.

Avec une méthodologie différente, le cabinet EY en a recensé 1259, également en 2022, faisant de la France le pays le plus attractif en Europe pour les investisseurs étrangers en nombre de projets.

Le montant total des investissements n’est calculé ni par Business France ni par EY. Mais la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), dont les derniers chiffres publiés sont ceux de 2021, plaçait cette année-là la France loin du podium, à la sixième place en Europe avec 14 milliards de dollars d’IDE.