Fête des Mères : une crise orchestrée par les anti-wokes

Faut-il qu’une société soit assez confortable et privilégiée pour se permettre de faire un drame national avec la fête des Mères?

• À lire aussi - Initiative controversée: la fête des Mères remplacée par la fête des parents dans une école de Québec

Ma foi, c’est presque aussi insignifiant que la Saint-Valentin et l’Halloween.

Tempête dans un verre d’eau

Combien de salive et d’encre ont coulé pour dénoncer une fausse volonté d’effacer le concept de mère ? Combien de caricatures ont repris l’idée du parent 1 et parent 2 ?

Pourtant, personne n’a proposé d’abolir l’idée de la mère et du père ! Ni même d’annuler la fête des Mères.

Ce qui devait être une proposition humaine et sensible pour une minorité de groupes-classes a été monté en épingle par les anti-wokes, motivés par une peur irrationnelle de se voir détrônés de leur confortable piédestal historico-traditionnel.

On a eu droit à une séance d’amplification et de déchirement de chemises, comme on en voit malheureusement de plus en plus souvent.

Leur réaction a été sans nuances et sans recul.

Les anti-wokes, pires que les wokes

Je commence à croire que ceux qui crient à l’effacement font plus de dommage que ceux qu’ils accusent de vouloir soumettre la société aux nouveaux diktats de l’inclusion.

Sincèrement, est-ce que quelque chose est moins important que la fête des Mères dans notre société où on manque de soins, on manque de services, on manque de main-d’œuvre, on manque de logements et où les ministres favorisent leurs chums sans complexe ?

Avez-vous vraiment besoin d’une fête de calendrier pour vous souvenir que votre mère existe, qu’elle est une sainte de vous avoir enduré et que sa sauce à spaghetti traditionnelle-pas-végane est la meilleure au monde ?

Les journées thématiques des mères, des pères, des familles ne sont que des prétextes commerciaux ancrés dans nos habitudes.

Vous l’aimez, votre mère ? Dites-le-lui !

Je parie 5 $ qu’elle s’en foutde la fête des Mères. Elle aimerait juste ça avoir de vos nouvelles plus souvent.