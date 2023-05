Gagnante de «Sortez-moi d’ici!»: Andréanne A. Malette «était en mission»

La reine de la jungle Andréanne A. Malette «était en mission» au Costa Rica dans la téléréalité Sortez-moi d’ici!. Elle voulait profiter d’une pause dans sa vie pour se «réinitialiser», loin de Montréal, de son cellulaire et de la vie moderne.

Elle a réussi son pari en se faufilant jusqu’en finale, vivant chaque seconde de cette aventure hors de l’ordinaire au cours de laquelle 10 campeurs sont mis rude épreuve, la production les privant de bouffe, de sommeil et de confort.

«J’étais en mission, car je ne voulais pas retourner rapidement à Montréal. Après que Marianne [St-Gelais] ait dit qu’elle était là pour apprendre à perdre, j’ai beaucoup pleuré et je ne savais pas pourquoi. Avec le recul, j’ai compris que j’étais là, moi, pour apprendre à gagner!»

Écoutez l'entrevue avec Andréanne A. Mallette, gagnante de Sortez-moi d’ici à l’émission de Sophie Durocher via QUB radio :

Les campeurs et animateurs de Sortez-moi d’ici! ont visionné la finale ensemble, dimanche soir, dans les locaux de Productions Déferlantes. Au terme de l’ultime épisode de la première saison, Andréanne était inconsolable, comme si toutes les émotions étaient remontées à la surface 10 mois après la fin des tournages.

«Ça coulait, ça coulait, ça coulait! C’était tellement plein d’émotions. Il y a mon parcours personnel que je revivais [dimanche] soir et les 100 000$ qui reviennent au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale, l’organisme que je soutenais. C’est beaucoup d’argent, c’est une cause qui me tient vraiment à cœur et je suis vraiment heureuse d’avoir gagné pour les aider», a dit Andréanne A. Malette à l’Agence QMI, lundi matin, juste après avoir rencontré la présidente du Regroupement, Annick Brazeau, sur le plateau de Salut Bonjour.

PHOTO FOURNIE PAR PRODUCTIONS DÉFERLANTES.

L’auteure-compositrice-interprète de 34 ans n’aurait sans doute pas participé à Sortez-moi d’ici! si le but avait été de garnir son portefeuille. Le fait qu’elle posait un geste altruiste, le grand prix allant à la cause ou à la fondation choisie par le campeur victorieux, changeait vraiment la donne pour elle.

Changer d’air

Au niveau personnel, Andréanne souhaitait surtout changer d’air. «J’ai été marquée pendant plusieurs années par un espèce de choc post-traumatique dont je n’arrivais pas à me débarrasser. Et je sentais au fil des ans que je perdais le contrôle de mon corps, de mes émotions. J’avais besoin qu’on m’enlève de Montréal, qu’on m’emmène à un endroit où je n’avais pas de téléphone, où je n’étais pas en contact avec personne [que je connais], où je pouvais juste penser à survivre et à être une humaine. Je n’ai pas vu ma face pendant un mois et c’est bien parfait. Le miroir, c’était le regard des autres!», a-t-elle détaillé, parlant d’un «reset».

L’expérience de Sortez-moi d’ici! lui a permis de «solidifier [s]es amitiés» et de confirmer qu’elle «est une bonne personne». «Le groupe de campeurs était attachant, gentil, ouvert, bienveillant, intelligent émotionnellement... Ça a fait du bien!»

Elle a même prolongé son séjour au Costa Rica pour jouer les touristes. «Je me suis loué un véhicule, j’étais invincible, le quatre roues dans les montagnes, le surf, je mangeais de tout dans les restos, c’était l’occasion. Jean Michel Leblond a été bénéfique dans ma vie parce que comme j’ai le syndrome du côlon irritable, je ne m’aventure pas à manger n’importe quoi. Mais, finalement, je peux manger plus de choses que je pensais.»

PHOTO FOURNIE PAR QUÉBECOR CONTENU

Nouvel album et nouvelle demeure

Andréanne, qui est une nouvelle collaboratrice de Sucré Salé, mène plusieurs projets de front. Elle rénove une vieille maison qu’elle a achetée seule en Estrie. Elle planche aussi sur les chansons de son prochain opus, «très lumineux», qui sera lancé au début de 2024.

«Je suis en mode “tassez-vous de là”! Je fais ce que je veux! Sortez-moi d’ici! m’a donné le coup de pied au cul qui me manquait pour que je me dise: “tu vois bien que tu peux tout faire!”»