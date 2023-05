Immigration au Canada: le débat qui divise et dérange

La proposition du groupe de pression l’Initiative du siècle, ayant pour but d’augmenter la population canadienne à 100 millions d’ici 2100, principalement via l’immigration, a généré de vifs débats la semaine dernière, allant des sphères politiques d’Ottawa et de Québec aux citoyens ordinaires, en passant inévitablement par les réseaux sociaux...

Malheureusement, la question des «seuils d’immigration» s’est transformée en champ de bataille où nos émotions, nos préjugés et nos ambitions politiques se rencontrent.

Le sujet suscite colère et clivages, favorisant des discours toxiques et une polarisation grandissante.

Des dérives se constatent à travers le monde... Pour éviter une escalade au Québec et au Canada, il est impératif d’instaurer des pratiques et des mécanismes pour promouvoir une discussion équilibrée et basée sur des faits.

Favoriser un dialogue sain et informé

Dépolitiser l’immigration est une première étape essentielle, voire prépondérante... Cela implique de respecter les différences d’opinions et de traiter avec considération ceux qui ne partagent pas nos vues.

Nous devons privilégier un échange respectueux, éviter les attaques personnelles, et nous concentrer sur les idées, pas sur les personnes. Cela maintient un niveau de dialogue constructif et évite la violence verbale.

Il est aussi crucial d’écouter attentivement les autres, de comprendre leurs préoccupations et leurs perspectives. Une ouverture d’esprit et une volonté d’apprendre des expériences et connaissances des autres sont nécessaires.

Il est aussi important de s’informer et de débattre sur le sujet de l’immigration en se basant sur des données fiables. Cela évite la propagation d’informations erronées ou stéréotypées.

Maintenir un ton calme et posé lors des débats est aussi essentiel. Les émotions peuvent être contagieuses et influencer négativement la discussion.

Le rôle des gouvernements

Les gouvernements ont un rôle clé à jouer dans la dépolitisation de l’immigration, c’est-à-dire la sortir du carcan de la partisanerie et des idéologies politiques qui peuvent appauvrir le débat sur cet enjeu majeur.

Le but de cette dépolitisation n’est pas d’ignorer les enjeux politiques entourant l’immigration, mais plutôt de reconnaître que la politisation excessive de cette question peut souvent brouiller l’objectif principal : mettre en place des politiques d’immigration efficaces et équitables.

Pour cela, il est primordial d’encourager un échange de vues à la fois éclairé et transparent, en s’appuyant sur des données précises concernant les politiques d’immigration et les raisons qui les sous-tendent.

La clé réside dans la transparence et la responsabilité, deux piliers essentiels pour gagner la confiance du public et favoriser un dialogue authentiquement ouvert.

Afin d’atteindre cet objectif, l’instauration de mécanismes indépendants ou de commissions dédiées à la définition des quotas d’immigration pourrait être envisagée.

Ces entités, rassemblant des experts en démographie, en économie et en sociologie, et dépourvus de biais idéologiques, établiraient les quotas d’immigration en s’appuyant sur des critères objectifs et des preuves factuelles, à l’abri des pressions politiques à court terme.

Pour finir, il est indispensable, lors des débats et de l’élaboration des politiques publiques, de respecter la dignité et les droits de chaque individu, immigrants inclus.