Immobilier: la construction résidentielle continue de chuter

La construction résidentielle poursuit sa chute des derniers mois avec une réduction de 48% des mises en chantier en avril au Québec, comparativement à la même période il y a un an.

Cette tendance à la baisse, observée pour un huitième mois consécutif, selon l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ), survient alors que le province traverse actuellement un déficit important d’habitations pour loger sa population.

«La construction résidentielle connaît son pire début d’année depuis 2016, soutient Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ. L’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les mises en chantier est imparable, et ce, dans tous les segments de marché [individuel ou collectif].»

Selon l’économiste, les conditions actuelles et l’état de la situation font craindre que la pénurie de logements -que d’aucuns qualifient maintenant de «crise» - aille en s’aggravant.

En avril, selon les données de l’APCHQ, l’industrie de la construction a coulé les fondations de seulement 402 résidences individuelles dans la province, une baisse de 50 % sur un an. Le recul est similaire du côté des logements collectifs, avec 2 463 mises en chantier, soit une diminution de 47 % comparativement à avril 2022.

Partout sur le territoire

Sur le plan géographique, six des sept régions métropolitaines de recensement (RMR) de la province ont connu des reculs. La grande région de Montréal a vu son nombre de chantier reculer de 59%.

Les régions de Québec, Trois-Rivières et Drummondville suivent la même tendance avec des baisses respectives de 61%, 68% et 78%. Du nombre, seule la région Gatineau a fait exception avec une hausse de 88 % des mises en chantier en avril, en raison du segment locatif (395 des 463 chantiers entamées).

Sur la foi des mêmes données, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), estime que le marché est revenu à son niveau d’avant que ne frappe la pandémie au Canada (mars 2020).

Ce n'est pas fini

Toutefois, prévient l’économiste en chef adjoint à la SCHL, Aled Ab Lorwerth, «les mises en chantier d'habitations devraient beaucoup diminuer en 2023. Elles devraient ensuite connaître une certaine reprise en 2024 et en 2025».

La pénurie de main-d'œuvre, la hausse des coûts de construction et la hausse des taux applicables aux emprunt des promoteurs et et de leurs clients sont les principaux responsables du ralentissement actuel.

Depuis le début de l’année, les mises en chantier au Québec ont reculé de 43% par rapport à pareille date l’année dernière. Dans la région de Montréal, la construction résidentielle a diminué de 48%; tandis qu’à Québec, on observe une baisse 54%.