Incendie à Laval: «Les enfants criaient pour qu’on les sorte du feu»

Un père et son fils ont tout fait lundi après-midi pour sauver une famille prise dans un grave incendie, à Laval, qui a blessé deux jeunes enfants et une femme.

«On n’a pas trop réfléchi et on est allés voir. Les enfants criaient pour qu’on les sorte du feu. On les entendait de notre balcon, même si leurs fenêtres étaient fermées», raconte calmement Idir Mohamed, âgé de 15 ans.

Son papa, Bennour Mohamed, venait tout juste de le ramener de l’école vers 17h lorsqu’ils ont entendu des hurlements. À moins de 100m de leur appartement, ils ont aperçu un bâtiment commercial en fumée sur la 8e rue, dans le quartier Laval-des-Rapides.

Francis Pilon / JdeM

«Au début, on a eu peur que ce soit la garderie qui était en feu, mais c’était l’immeuble à côté. On a tout de suite couru et on a pu localiser l’endroit avec les cris qu’on entendait», explique au Journal le père de famille, toujours secoué par les événements.

Sauvés in extremis

L’ado a finalement trouvé une porte pour sauver la famille en détresse dans leur appartement situé au second étage. Il a rapidement réussi à sortir deux jeunes enfants âgés de quatre et sept ans.

«La porte était fermée. Je l’ai cassée pour entrer. C’est là que j’ai vu le premier enfant en train de pleurer, indique fièrement Idir Mohamed. Je l’ai pris et je l’ai mis en sécurité dehors. Je suis revenu prendre le deuxième ensuite.»

AGENCE QMI

Bennour Mohamed ajoute qu’ils ont ensuite sauvé une femme, qui serait la mère des deux jeunes, en brisant une fenêtre de l’immeuble.

«La maman hurlait parce qu’elle cherchait ses enfants, mais on lui a expliqué qu’on s’en était chargés», mentionne-t-il, en regardant l’immeuble désormais ravagé par les flammes.

AGENCE QMI

Gravement blessés

Urgences-santé a précisé lundi soir qu’au moins trois personnes, soit la mère et ses deux enfants, ont été transportées à l’hôpital à la suite de cet incendie.

AGENCE QMI

«Plus personne n’est en danger, mais les trois ont été gravement blessés», confirme l’agente Stéphanie Beshara, de la police de Laval.

Cette dernière ajoute que l’enquête est toujours en cours pour déterminer les causes du brasier.