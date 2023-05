Justin Thomas voit la lumière au bout du tunnel

ROCHESTER | Il n’y a pas si longtemps, Justin Thomas était un abonné du cercle des vainqueurs. Difficile de croire que l’un des meilleurs golfeurs au monde en est absent depuis exactement un an. Cette semaine, dans le nord de l’État de New York, il cherchera à défendre sa dernière consécration: le Championnat de la PGA d’Amérique.

Ce sera toute une épreuve de force, car JT n’est plus l’ombre de lui-même depuis plusieurs mois. En fait, depuis mai dernier, lors de son sacre à Southern Hills, à Tulsa, en Oklahoma. Pourtant, sa magistrale ronde finale lors de laquelle il avait effacé un retard de sept coups sur le meneur pour finalement soulever le trophée Wanamaker aurait dû le propulser.

AFP

Mais l’Américain de 30 ans a par la suite piqué du nez. Il a enregistré quatre tops 10 à ses 19 sorties depuis, étant exclu du top 30 à sept occasions et ayant raté deux couperets, dont le plus récent lors du Tournoi des Maîtres.

En léthargie hivernale

Incapable de faire opérer sa magie qui lui a permis de remporter 15 titres professionnels, dont deux conquêtes majeures, «JT» serait-il empêtré dans un profond marasme?

«Présentement, non. Mais il y a quelques mois, j’aurais répondu oui», a-t-il précisé en marge de sa défense au Championnat de la PGA d’Amérique, à Oak Hill.

«C’est terrible, a-t-il ajouté. Durant des mois, je pouvais dire que je ne m’étais jamais senti si loin et si près de mon jeu. C’est difficile à expliquer et c’était d’autant plus difficile que de tenter de rester dans la compétition et gagner un tournoi.»

Plutôt que d’aligner les rondes dans les 60 cet hiver, il collectionnait les scores au-dessus de 70. Ce n’est pas épouvantable, diront certains. Toutefois, pour le féroce compétiteur brûlant en lui, c’est difficile à encaisser.

«C’est très frustrant de ne pas voir les résultats, car c’est toujours plus facile à dire qu’à faire quand on regarde le portrait général, le processus et les améliorations à effectuer. Après six mois, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous et que tu ne gagnes pas comme tu devrais le faire, c’est très fâchant à comprendre, a raconté le golfeur qui essaie d’apprendre de ses expériences négatives, de ses échecs et de ses passages à vide.

L’aide de Max Homa

Thomas a notamment discuté de ses «problèmes» avec son ami Max Homa, qui l’a entre autres aidé à relativiser les choses. Celui-ci s’était longtemps battu pour conserver son statut du circuit de la PGA en remontant les échelons pour devenir l’un des meilleurs golfeurs au monde.

Un compétiteur souhaite évidemment la victoire, mais il ne doit pas mesurer ses succès uniquement par cet indicateur. Tout est dans la façon d’obtenir le résultat souhaité.

Getty Images via AFP

«Il y a des semaines où une 7e position est très bien, car j’aurai tout donné pour l’obtenir. Mais il y en a d’autres où perdre une avance d’un coup au cinquième trou en ronde finale et terminer 7e ne sera pas satisfaisant du tout. Ce sont deux rendements très différents, a souligné Thomas. Il faut comprendre chacune des circonstances.»

Thomas estime néanmoins qu’il voit la lumière au bout du tunnel. Une 14e place au Championnat Wells Fargo à Quail Hollow, parcours où il a remporté son premier sacre majeur en 2016, lui a insufflé une bonne dose d’énergie il y a deux semaines. Il sait qu’il doit toutefois en donner plus et garder sa cadence afin de percer le top 10.

Getty Images via AFP

En revivant les meilleurs instants de son aventure vers son triomphe de 2022, il saura certainement s’en inspirer dans la défense de son titre.