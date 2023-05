La romantique qui crée des bouquets de lumières

Maude Rondeau répand de la lumière dans les maisons en sculptant les décors avec ses créations. Et ce n’est pas banal, car de son propre aveu, à 33 ans, elle était complètement éteinte.

«J’avais l’air d’avoir une vie de jet set, je voyageais beaucoup et j’avais un très bon salaire. Alors personne n’a compris quand j’ai tout quitté», dit la fondatrice de Luminaire Authentik.

Après quelques expériences de mannequinat qui lui ont laissé le goût du vide, un peu de travail en cinéma où l’instabilité s’est révélée trop difficile à vivre, Maude a fait de la représentation commerciale pour de grandes marques comme Puma, Lacoste et Camper. À la fin, elle accompagnait les équipes de design.

«Mais j’ai eu un jour l’impression de ne rien apporter : je vendais du matériel et ça me paraissait insignifiant», dit-elle.

Alors elle a pris un congé et fait confiance à la vie. Puis, elle s’est mise à jouer avec des pièces pour tenter de créer des luminaires. Elle n’arrivait pas à les faire tenir sur un socle. Un artisan lui a montré, elle l’a aidé avec son site web. Ils ont essayé de démarrer une entreprise ensemble, mais faute de s’aligner sur un rythme, Maude a décidé de faire cavalier seul.

Garage, Tempo et épicerie

«Tout ça a commencé dans mon garage il y a huit ans. C’est l’histoire totalement romantique de l’entrepreneure! Mais elle est vraie... J’ai dû rapidement doubler la surface et après deux ans, il y avait un conteneur sur mon terrain, alors que le département de livraison était dans un abri -tempo!» se souvient-elle, amusée.

Quelque temps plus tard, Maude achetait le magasin Loblaw de Cowansville, une bâtisse de 55 000 pieds carrés vacante depuis quatre ans, pour installer sa production et sa boutique.

«Je partais de 3000 pieds et je n’avais pas besoin d’autant d’espace. C’était une décision assez cowboy!», se rappelle l’entrepreneure, qui a cru à l’erreur en recevant sa première facture d’Hydro-Québec.

Faciliter la vie des clients

Mais Maude avait un rêve : créer une destination design, puis inviter dans ce grand espace d’autres créateurs pour simplifier la vie des clients qui rénovent ou construisent une maison.

«Il y a beaucoup de choix à faire quand on entre dans ce processus et c’est stressant. Alors qu’est-ce que je pouvais enlever dans ce processus pour aider les clients? Les déplacements!» explique-t-elle.

LA-telier abrite évidemment Luminaire Authentik, sa boutique et son atelier. L’espace accueille aussi des cuisinistes et designers d’intérieur, on peut y choisir et acheter ses céramiques, ses comptoirs et des meubles : c’est un hub où on peut tout penser pour son intérieur.

Boutique sans employé

Maude a aussi ouvert cette année une boutique à Montréal et elle a poussé l’audace jusqu’à Québec, en y installant une boutique sans employé à l’intérieur d’un Céramique Décor. Les clients peuvent voir les abat-jour sous toutes leurs formes et ensuite faire des choix personnalisés parmi une cinquantaine de couleurs. Des iPad sont à leur disposition pour entrer en contact avec un conseiller à distance. Les designers et architectes aiment bien, tandis que les clients, eux, découvrent la nouveauté en tentant de s’adapter. Maude a vu là une solution à la pénurie de main-d’œuvre, mais a aussi pensé que les gens comme elle aiment être autonomes dans leur magasinage.

Elle parle de la croissance de son entreprise avec un large sourire, les yeux remplis de joie.

«On dirait que je ne réalise pas la croissance. On est toujours dans le plaisir et la création», dit celle qui fabrique maintenant 15 000 luminaires par année avec son équipe.

Le chiffre d’affaires double chaque année. Luminaire Authentik, c’est le chemin qu’a pris Maude Rondeau pour redonner du sens à son parcours professionnel. La lumière, c’est pour elle ce qui définit une ambiance, c’est le point final à un décor. Bien choisie, elle crée de la chaleur et de la douceur, elle vient apaiser nos vies.

Luminaire Authentik

Année de fondation : 2015

2015 Fondatrice : Maude Rondeau

Maude Rondeau Lieu du siège social : Cowansville

Cowansville Secteur d’activité : Fabrication, commerce de détail

Fabrication, commerce de détail Nombre d’employés : 40

Profil de Maude Rondeau