Le Fonds FTQ prend le contrôle d'Espace Montmorency

Le Fonds de solidarité FTQ détient maintenant 50% d’Espace Montmorency, l’un des plus importants complexes immobiliers portant la signature de Groupe Sélection, toujours en processus de restructuration financière.

Sa division immobilière en a fait l’annonce lundi dans la foulée d’une décision de la Cour supérieure du Québec autorisant PriceWaterhouseCoppers (PwC) à vendre la participation de 25% que détenait Groupe Sélection dans le projet.

Fort de cette acquisition, le Fonds devient ainsi le plus important propriétaire du complexe résidentiel et commercial toujours en construction, aux abords de la Place Bell, à Laval, et bien visible des automobilistes empruntant l’autoroute A-15.

Le montant de la transaction n’a pas été révélé officiellement. Par ailleurs, le Groupe Montoni et Montez Corporation -propriétaires d’une part de 25% chacune- auraient choisi de conserver leur participation dans le projet.

Cogir prend la relève

Lancé à l’origine par le Fonds FTQ en 2015, le projet de près d’un demi-milliard de dollars (450 M$) s’est transformé au moment de l’ajout au capital de Groupe Sélection, en 2019. Dès lors, le projet d’espaces commerciaux et de bureaux s’est enrichi de quelque 700 appartements en location.

La gestion des espaces résidentiels, jusque-là une responsabilité de Groupe Sélection, a été confiée à Cogir Immobilier. Les locataires doivent s’attendre à vivre une période de transition qui pourrait, selon le communiqué du Fonds FTQ, s’échelonner sur «un maximum de 30 jours».

À terme, Espace Montmorency devrait comprendre quatre tours de 16 à 23 étages, 1,3 millions de pi2 en location, dont 500 000 pi2 de commerces et bureaux, de même qu’un hôtel, de l’enseigne Courtyard par Marriott, de 188 chambres

Au moment d’écrire ces lignes, nos questions au Fonds, formulée en fin de journée lundi, étaient demeurées sans réponse.