Le Monastère des Pères Trappistes en vente au grand public

Depuis un an, les Pères Trappistes de Dolbeau-Mistassini cherchent un nouveau propriétaire pour leur bâtiment et leurs terres au coût de 5 millions $.

Au départ, la recherche d'acheteurs potentiels était privée, mais la vente est maintenant élargie à plus grande échelle et intéresse la Ville de Dolbeau-Mistassini. La célèbre chocolaterie des Pères Trappiste est toutefois exclue de la transaction.

«Au départ, les Pères Trappistes avaient environ 50, 60 membres. Actuellement, ils sont, je crois, entre cinq et six à résider dans cet immense monastère. Les communautés religieuses doivent couper dans leurs coûts et ils doivent sûrement essayer de regrouper les membres existants», songe le maire de Dolbeau-Mistassini, André Guy.

Le mandat a été confié il y a un an à la multinationale Sotheby’s spécialisée en vente de produits d’exception. À l’époque, seuls les acheteurs privés pouvaient faire une offre.

«On a commencé dans nos contacts. Les clients qui venaient nous voir étaient plus nichés, cherchaient spécifiquement soit pour faire du fruit ou développer pour faire du légume ou des gros magnats de bois. On a eu beaucoup beaucoup de demandes», a expliqué le courtier Martin Dostie.

Mais en vain car le lot doit être acheté dans sa totalité, en plus de conserver sa vocation agricole.

«Les gens qui vont acheter vont devoir vivre avec les beaux qui sont déjà là depuis plusieurs générations. Ça va être quelqu’un qui veut soit faire un développement à vocation agricole, une congrégation qui va décider d’acheter au complet et qui vont peut-être eux-mêmes décider de le scinder. Là-dessus c’est très vaste», a expliqué M. Dostie.

La Ville intéressée à l’acheter?

La Ville de Dolbeau-Mistassini pourrait être intéressée à se porter acquéreur du domaine avec la MRC de Maria-Chapdelaine.

«On a manifesté une intention de se porter acquéreur de cet actif-là. Ça prend beaucoup d’analyses et d’interventions auprès des parties prenantes. On est en train d’évaluer l’état du bâtiment, est-ce qu’il y a des choses à faire ou pas, il faut le savoir. Mais il y a un plan d’affaires qui est en train de se monter à la MRC Maria-Chapdelaine. On est rendu là, on y va graduellement», a expliqué le maire.

Sotheby’s confirme avoir un acheteur potentiel de son côté.

«On a déjà un client sérieux, maintenant est-ce que ça va faire comme les autres? Il y a une analyse à faire. On veut les connaître avant de leur donner les documents officiels», a-t-il dit.

«On voudrait être les premiers. Par contre, c’est ouvert à tous. Ce qu’on a demandé, c’est que s’il arrive un tiers qui veut nous devancer, si possible d’en être avisé pour voir. Comme si on avait peut-être un droit de premier refus», a dit M. Guy.

La firme poursuit ses démarches en espérant que la transaction de concrétise rapidement.