Les Hurricanes, et surtout Teuvo Teravainen, se préparent pour les Panthers

Pour la première fois de l’histoire, les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline ont rendez-vous en séries, et l’attaquant Teuvo Teravainen n’a pas l’intention de manquer le bateau.

Les «Canes» devraient ainsi obtenir des renforts en offensive prochainement, car le Finlandais a participé à l’entraînement des siens en arborant un chandail de jouer régulier, lundi. Ayant subi une fracture de la main gauche quand il a encaissé un coup de bâton de Jean-Gabriel Pageau lors du deuxième match de la série de premier tour contre les Islanders de New York, il a vu sa formation s’en tirer à bon compte en son absence. Celle-ci était d’ailleurs estimée à quatre semaines minimalement et voilà que la performance du club lui permettra vraisemblablement de reprendre le collier.

«C’est en quelque sorte incroyable. J’étais certain que je ne reviendrais pas, mais les médecins ont effectué un travail formidable et on dirait bien que je serai là bientôt. Et c’est super de voir ce que les joueurs ont réussi. Ils ont réalisé de l’excellent boulot en disputant du bon hockey. C’était dur de regarder ça au loin, car je veux toujours aider. Toutefois, ils ont vraiment bien fait», a-t-il évalué tel que rapporté par le quotidien «News & Observer».

«Il est suffisamment en santé; c’est seulement de savoir s’il peut jouer. Je ne l’enverrai pas sur la patinoire s’il est incapable de décocher des tirs», a néanmoins tempéré l’instructeur-chef Rod Brind’Amour.

Opposition féroce à prévoir

Même si Teravainen s’est contenté de 12 buts et 37 points en 68 rencontres cette saison, son retour sera certes le bienvenu, puisque les prochains rivaux ont le vent dans les voiles. En dépit de leur statut de huitièmes têtes de série dans l’Association de l’Est, les Panthers ont renversé coup sur coup les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto, les deux meilleures équipes de la section Atlantique en saison.

En Floride, le pilote Paul Maurice se frottera à un autre club qu’il a dirigé autrefois et il s’attend à une nouvelle guerre de tranchées contre la troupe d’un de ses anciens hockeyeurs.

«Nous sommes très à l’aise avec les dures batailles. Nous encaisserons certainement plusieurs coups dans cette série, mais nous avons été à la hauteur pour enlever cela de l’équation», a indiqué l’entraîneur au site NHL.com.

Par ailleurs, il s’agira de la première série de l’histoire impliquant trois frères : Eric et Marc essaieront de l’emporter aux dépens de leur frangin Jordan, le capitaine des Hurricanes.

«Une fois la confrontation amorcée, il s’agira seulement de jouer les matchs et de bien s’imprégner de ça», a dit celui-ci.

Durant la campagne, la Caroline a gagné deux de ses trois parties contre la Floride.