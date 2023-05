L’horrible douleur de la défaite

Steven Butler est allé manger après sa défaite par knock-out, samedi soir à Stockton, le cœur noyé par la déception. Pas trop amoché physiquement. Même si l’arbitre Jack Reiss aurait pu être accusé de négligence criminelle si quelque chose de plus tragique s’était produit dans le ring. Après, Steven a tenté de se laisser réconforter et a fini par s’endormir.

Au réveil, les blessures qui faisaient vraiment mal étaient celles de l’âme. Celles du cœur. Celles du jeune homme de 27 ans qui se retrouve devant une montagne à gravir.

Pour la troisième fois de sa carrière. Peut-être pour la dixième fois de sa jeune vie.

Une montagne qu’il avait grimpée après sa défaite par knock-out au Japon contre Ryota Murata il y a quatre ans.

Une montagne encore bien plus haute qu’il avait réussi à remonter après sa défaite par K.-O. contre Jose de Jesus Macias au Mexique six mois plus tard. En pleine pandémie.

Chaque fois, Steven Butler avait réussi à se refaire. En changeant d’entraîneurs, en revenant avec Rénald Boisvert et son père Clint Butler, en comptant sur Marc Ramsay comme accompagnateur vers Stockton en Californie et Janibek Alimkhanuly.

En gagnant des combats contre de bons adversaires... de la Ligue américaine.

Fait que le jour où Top Rank a appelé son promoteur Camille Estephan en lui offrant une autre chance de se battre pour un titre mondial en affrontant Janibek Alimkhanuly, Steven Butler y a cru. Même si Janibek Alimkhanuly est surnommé «the most avoided boxer in the world». Le boxeur dont on se pousse le plus dans le monde.

LE RETOUR À LA MAISON

On connaît le résultat. Sur les réseaux sociaux, à part les méchancetés habituelles, la plupart des amateurs respectent la tentative de Butler et le chemin parcouru à chaque fois pour se retrouver au sommet. Parce que lui, dans sa profession, il est allé deux fois en championnat du monde.

Quel comptable, quel barman, quel avocat, quel chauffeur, quelle infirmière, quelle enseignante peut se vanter d’avoir seulement côtoyé le meilleur de la profession?

On le sait maintenant, Butler est un très bon boxeur. Mais quand il faut monter une autre marche de l’escalier qui conduit à un titre mondial, la marge est trop grande. Au niveau de Murata ou d’Alimkhanuly, la moindre petite erreur ne pardonne pas.

Sans doute que Steven Butler, perdu dans ses pensées, dans l’avion qui le ramenait de Californie hier, tentait d’accepter cette réalité.

Et que rien dans toute sa vie, à part la perte d’un de ses deux enfants, ne pouvait lui faire plus mal. C’est une douleur viscérale. Qui serre le cœur. En arrivant à la maison, il a dû expliquer à Mason son plus vieux, que papa a été courageux mais qu’il n’a pas été assez bon pour gagner. Qu’il a commis une erreur dans son combat et que parfois, dans la vie, quand on commet une erreur, les conséquences sont terribles.

Puis ce matin, il fallait vivre. Parler aux amis, aux proches, prendre connaissance de ce qui se dit. Et réfléchir. Encore réfléchir. Et tenter d’apaiser cette douleur qui étrangle quand on sait que personne ne peut comprendre ce qu’on vit.

La défaite. L’abandon. La gloire perdue. Les illusions à rebâtir.

LA FINALE DE LA COUPE STANLEY

Et pourtant. Que Steven Butler se le répète. Ce qu’il a fait mérite l’admiration.

Il s’est battu deux fois en championnat du monde. Contre des vrais. Il y a 1555 boxeurs poids moyen inscrits à BoxRec. De ces 1555 boxeurs, même pas 2 % se battront pour un titre dans les prochaines années. Butler l’a fait deux fois. En se reconstruisant trois fois.

Vous êtes plus à l’aise avec le hockey ? Il y a 350 joueurs qui évoluent à chaque année dans la LHJMQ. Ils sont une trentaine de Québécois dans la Ligue nationale. Ils sont le résultat d’une quinzaine d’années de repêchage. Ça veut dire qu’il n’y a qu’un ou deux pour cent de ces jeunes espoirs qui font carrière dans la LNH. Les autres, pourtant les meilleurs, gagnent leur vie dans la Ligue américaine, en Europe ou même en Russie. C’est honorable et ils ont du mérite.

Le problème, c’est qu’eux jouent au hockey. On ne joue pas à la boxe. L’investissement d’un boxeur dans son métier doit être entier. Total. Une passion dévorante, sinon c’est une vie de spartiate trop dure pour un homme ordinaire. Et ce le sera un jour pour les boxeuses.

Steven Butler n’a que 27 ans. Mais il se trouve à une croisée des chemins. S’il continue à boxer parce que c’est ce qu’il aime, ce qui le rend heureux et surtout ce qui lui permet de nourrir sa petite famille avec l’aide de sa conjointe, alors il prendra la décision. Mais tant son promoteur que son entraîneur vont s’assurer qu’il ne met pas sa santé en danger.

Et qu’il est conscient que les prochaines années seront faites de combats locaux et d’affrontements avec des boxeurs de niveau moyen.

Ça pourrait également être des années qui permettraient à Steven Butler d’entreprendre sa reconversion vers ce qui sera sa vie de toute façon à sa retraite.

Simon Kean a sa licence d’entrepreneur, Lucian Bute avait obtenu son bac en administration dans les dernières années de sa carrière, Éric Lucas a longtemps piloté des camions poids lourds sur les routes de l’Amérique...

Mais Steven doit d’abord découvrir ce qu’il aimerait faire une fois la boxe terminée...

Et ça, c’est pas évident.

Dans le calepin

Au moment où le combat a été arrêté, Reynald Boisvert avait déjà grimpé l’escalier du coin pour demander à l’arbitre de tout arrêter... Butler a touché 200 000 dollars US pour la soirée.