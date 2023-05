Davie : L’intégration à la Stratégie nationale de construction navale ouvre la voie à la naissance d’une zone d’innovation

Lévis abrite le plus grand chantier maritime au pays, Davie, depuis près de 200 ans. Fondé en 1825, le constructeur lévisien a livré plus de 700 navires jusqu’à maintenant.

L’expertise et le savoir-faire québécois et canadien en matière de construction navale sont un atout considérable afin de poursuivre le développement économique des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, et Davie est un joueur incontournable.

Une place capitale dans le paysage économique québécois et canadien

Estimé à 2,74 milliards de dollars depuis 2012, le poids économique de Davie est considérable. Et avec son intégration à la Stratégie nationale de construction navale, la voie est ouverte à des perspectives d’emploi à long terme, des nouveaux contrats à l’international, des programmes pour la conversion de brise-glaces moyens, la construction de brise-glaces et de brise-glaces polaires, la maintenance des frégates de la classe Halifax, la construction de nouveaux traversiers, etc.

Ses activités futures généreront donc des retombées économiques majeures au Québec et au Canada. Elles soutiendront des secteurs d’activité variés, notamment la sidérurgie, l’architecture et le génie, le transport, la robotique, l’intelligence artificielle, le commerce de détail et de gros, les services professionnels, les articles de quincaillerie, etc.

En effet, Davie s’approvisionnera auprès de plus de 1 300 fournisseurs au pays, dont près de 1 000 répartis dans la quasi-totalité des régions administratives du Québec. C’est donc toute l’économie du Québec qui en bénéficiera.

Selon une récente étude de la firme Deloitte, les retombées économiques pour l’économie canadienne sont évaluées à près de 21 milliards $ d'ici 2040. Les activités futures de Davie pourraient soutenir jusqu’à, en moyenne, 4 110 emplois directs, indirects et induits annuellement entre 2023 et 2043 à l’échelle du pays.

Un centre névralgique de stature internationale

L’intégration de Davie à la Stratégie nationale de construction navale ouvre aussi la voie à la naissance d’une nouvelle zone d’innovation axée sur des processus de production et d’exploitation innovants et sur la consolidation et le développement de milliers d’entreprises à la fine pointe de la technologie à travers le pays et à l’international.

Dans une suite logique de la création de cette grande filière, près de 30 acteurs économiques québécois et des intervenants de la Ville de Lévis, dont le maire, participeront à une mission économique en France, organisée par l’Association des fournisseurs de Chantier, du 20 au 27 mai. Elle vise, entre autres, à tirer profit des meilleures pratiques en matière de construction navale, et à positionner nos régions favorablement sur les marchés internationaux.