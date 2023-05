LNH: 30 ans sans coupe Stanley au Canada

L’élimination des Oilers d’Edmonton officialisée dimanche à la suite d’une défaite de 5 à 2 aux mains des Golden Knights de Vegas dans le sixième match de la demi-finale d’association prolongera d’une année de plus la disette canadienne sans coupe Stanley s’étalant sur trois décennies.

Effectivement, la cuvée 1992-1993 du Canadien de Montréal est assurée de demeurer la dernière récipiendaire du trophée au pays pour au moins une année supplémentaire. Les trois clubs situés au nord de la frontière ayant participé aux séries ce printemps sont désormais éliminés : avant les Oilers, les Maple Leafs de Toronto ont baissé pavillon en cinq parties devant les Panthers de la Floride au deuxième tour, tandis que les Jets de Winnipeg ont également vu les Knights les envoyer en vacances en raison d’un échec en cinq rencontres à la ronde initiale.

À lire aussi: Marchessault et les Golden Knights finissent le travail à Edmonton

À lire aussi: La frustration se fait sentir à Dallas

À lire aussi: Un contrat à la Stützle pour Caufield?

Pour ce qui est des quatre autres formations canadiennes, à savoir le Tricolore, les Flames de Calgary, les Sénateurs d’Ottawa et les Canucks de Vancouver, elles ne se sont pas qualifiées à l’après-saison.

Jamais le Canada n’a connu une sécheresse aussi longue : les 30 ans de la conquête du trophée par Patrick Roy et ses acolytes sonneront précisément le 9 juin. Depuis cette célébration au Forum de Montréal, le pays a eu peu d’occasions d’encourager une équipe canadienne en finale, c’est-à-dire six fois. Et chaque présence s’est soldée par une défaite, la plus récente étant celle du Bleu-Blanc-Rouge aux mains du Lightning de Tampa Bay en 2021.

Peu à se mettre sous la dent

Précédemment, les Canucks sont passés à un gain d’enlever les grands honneurs, deux fois plutôt qu’une : en 1994 contre les Rangers de New York, puis en 2011 face aux Bruins de Boston. Pour ce qui est des Flames et des Oilers, ils ont chacun subi une douloureuse élimination au match 7 d’une finale, s’inclinant dans l’ordre devant le Lightning en 2004 et les Hurricanes de la Caroline en 2006. L’année suivante, ce fut au tour des «Sens» de craquer en finale : les Ducks d’Anaheim ont été couronnés en cinq parties.

Quant aux Jets, ils n’ont jamais atteint la finale depuis qu’ils ont quitté Atlanta. Leur meilleur parcours fut celui de 2017-2018 quand Vegas les a vaincus au troisième tour. Enfin, les Leafs restent en quête d’un premier championnat depuis 1967, la dernière année où la Ligue nationale regroupait uniquement ses six formations originales. Toronto avait défait le Canadien en six duels au tour ultime, à la grande déception des partisans montréalais qui souhaitaient festoyer à l’Expo 67 avec le célèbre trophée en ville.

Depuis, les Leafs ont atteint cinq fois la demi-finale du circuit et ont mordu la poussière à chaque fois, la plus récente occurrence datant de 2002 quand les Hurricanes avaient eu le dessus en six affrontements.