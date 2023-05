Message au premier ministre du Québec

Nous avons vécu des moments difficiles et perturbants ces derniers temps au Québec et ça a mis en lumière la détresse que ressentent certaines personnes qui sont incapables de composer avec leurs troubles autrement qu’en tuant des innocents pour crier leur douleur aux oreilles du plus grand nombre.

Comment le premier ministre Legault peut-il oser nous dire en pleine face « Quand on voit quelqu’un dans son entourage qui montre des signes inquiétants, il faut trouver une manière d’intervenir », quand on connaît la pénurie de ressources mises à notre disposition par les services publics de santé ? Je suis la mère d’un grand jack de 32 ans que je ramasse régulièrement à la petite cuillère. Il ferait quoi à ma place avec pas d’argent et pas d’accès à un psy ? J’attends impatiemment sa réponse.

Mère au désespoir

J’espère que vous trouverez le courage d’aller frapper à la porte de votre CLSC où un médecin pourra au moins vous diriger vers un travailleur social qui pourra vous soutenir auprès de votre fils.