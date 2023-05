Meurtres de femmes: Québec a du sang sur les mains

Le reportage Protéger les Québécoises de la violence conjugale du Journal m’a secouée en fin de semaine.

On y fait état des divers moyens de protection utilisés en Espagne pour protéger les femmes victimes de violence conjugale.

Comme mentionné dans le reportage, «L’Espagne a réussi un tour de force en réduisant du tiers le nombre de féminicides intimes chaque année grâce à différentes mesures [...]».

Depuis plus d’une dizaine d’années, l’Espagne recourt à des bracelets antirapprochements, dont le dispositif sonne lorsque que le porteur est en zone de restriction, alors qu’au Québec, ces bracelets ne font que timidement commencer à être utilisés.

D’autres mesures ont aussi été déployées en Espagne comme l’utilisation d’une sorte de cellulaires qui permettent aux autorités de géolocaliser la victime, et la création d’escouades spécialisées contre la violence sexiste et familiale.

Je ne comprends pas que le gouvernement québécois n’ait pas encore tout mis en place pour protéger les femmes des hommes qui veulent les tuer.

Le Québec semble avoir du retard sur la protection des femmes, et ce sont elles qui en payent le prix.

Ce n’est pas normal

Je n’en peux plus de lire les histoires d’horreur de féminicides dans les journaux, et qu’elles soient monnaie courante. Je n’en peux plus de me sentir impuissante.

Je rappelle qu’il n’est pas normal que des femmes se fassent tuer par leur conjoint ou leur ex. Ce n’est pas une réalité que l’on doit accepter.

L’Espagne donne la preuve que plusieurs avenues sont possibles pour mieux protéger les femmes.

Je suis écœurée que le gouvernement ne fasse pas tout pour protéger les Québécoises de la violence des hommes.

En n’offrant pas aux femmes toute la protection dont elles ont besoin, le gouvernement est en partie responsable des féminicides au Québec.

Plus notre gouvernement s’en lavera les mains, plus il aura du sang sur les mains.