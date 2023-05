Mondial de l'IIHF: Samuel Montembeault est le joueur canadien du match dans une victoire

Les Slovaques ont été coriaces, mais avec l'aide de Samuel Montembeault, le Canada a trouvé le moyen de l’emporter 2 à 1 en tirs de barrage au Championnat du monde de hockey, lundi, à Riga, en Lettonie.

Les représentants de l’unifolié se sont butés au gardien Samuel Hlavaj. Le jeune homme de 21 ans a repoussé 42 des 43 tirs de ses rivaux. En temps réglementaire, il a uniquement été déjoué par un lancer de Jake Neighbours.

Cette réussite canadienne a été inscrite en première période. Les Slovaques ont d’ailleurs nivelé le pointage, via Peter Cehlarik, avant la fin du premier engagement.

C’est Jack Quinn qui a mis fin au match en tirs de barrage. Le représentant des Sabres de Buffalo était le huitième tireur envoyé sur la surface glacée par l’entraîneur-chef André Tourigny.

«C’était un bon match, a dit Quinn, dont les propos ont été rapportés par le site web de l’IIHF. Ils ont une super équipe et ils ont bien joué défensivement. Nous n’avons pas été bons en avantage numérique et ce fut une bataille jusqu’à la toute fin.»

Gardien solide

Devant la cage canadienne, Montembeault a effectué 23 arrêts. Choisi à titre de joueur canadien du match, le Québécois a aussi été déjoué deux fois en huit occasions pendant la fusillade. Il s’agit d’un deuxième gain pour celui qui porte les couleurs du Canadien de Montréal dans la Ligue nationale. Il avait blanchi la Lettonie vendredi dernier.

«Non, je ne le suis pas, a répondu Montembeault, quand on lui a demandé s’il aime les tirs de barrage. C’est stressant. Ce sont des 1 contre 1 et nous ne savons jamais ce qui peut survenir. Nous sommes sortis avec la victoire et c’est super!»

Comme mentionné par Quinn, le Canada devra retourner à la table à dessin pour améliorer son jeu de puissance. Les patineurs de Tourigny ont été incapables d’inscrire un but avec l’avantage d’un homme malgré 10 occasions contre la Slovaquie.

«Nous devrons travailler sur notre avantage numérique, a dit Montembeault à ce sujet. Nous n’avons pas été capables d’en profiter. Ils [les Slovaques] ont travaillé très fort, ils ont bloqué énormément de lancers et leur gardien a été incroyable.»

Les Canadiens, qui ont gagné leurs trois premiers affrontements, renoueront avec l’action mercredi. Ils se mesureront au Kazakhstan à Riga.