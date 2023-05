Non, Steven Butler n’a pas été bien protégé lors de son combat de samedi

Steven Butler a reçu une correction de la part de Zhanibek Alimkhanuly, lors du deuxième round, samedi soir, en Californie. La question que je me suis posée en revoyant la rafale de coups du Kazakh: est-ce que Butler a été bien protégé dans les deux dernières minutes du combat?

Ma réponse a été rapide: non. J’ai regardé cet assaut une quinzaine de fois pour regarder la séquence seconde par seconde.

Tout a commencé avec l’uppercut du gauche. Butler tente de frapper Alimkhanuly au même moment. L’impact est percutant. Trois frappes plus tard, le Québécois est au plancher.

L’arbitre Jake Reiss donne le compte en attendant que Butler se relève. Les jambes de ce dernier sont dans la «chaloupe». Rien de solide. Son regard est un peu perdu.

Il reste 1 min 37 s au round. Une éternité quand un boxeur est en difficulté. Tel un requin qui flaire le sang, Zhanibek s’est lancé sur Butler, qui tentait d’esquiver les attaques avec des pas de côté peu convaincants.

Butler est tombé au tapis en tentant de s’accrocher. Ébranlé, il a de la misère à se tenir debout. L’officiel regarde sa condition sommairement.

Avec 51 secondes à écouler, le protégé d’Eye of the Tiger Management visite le plancher pour une deuxième fois de façon officielle. Une troisième en réalité. C’est beaucoup dans un seul round.

Mauvaise décision

Butler se relève, mais il marche en titubant. Il n’est pas solide sur ses jambes. Malgré ces signes inquiétants, Reiss permet au pugiliste de 27 ans de continuer le duel. Incompréhensible!

L’arbitre a le devoir de protéger le boxeur. Il est la seule personne dans le ring avec les deux athlètes. Si un boxeur est en difficulté, il doit arrêter le combat au bon moment. Il doit surtout éviter qu’un pugiliste reçoive un coup de trop.

Reiss n’a pas fait son travail. Il aurait pu arrêter cet affrontement à sens unique à deux reprises au moins. Son superviseur, qui était sur le parterre, l’a même interpellé à un certain moment. Il attendait quoi au juste?

Je connais plusieurs officiels internationaux qui auraient mis fin aux hostilités en voyant l’état de Butler. Reiss ne voyait pas le danger potentiel comme je le voyais. Un coup de trop et un boxeur peut subir des dommages irréversibles qui peuvent l’affecter jusqu’à la fin de ses jours. Hello Jake, are you there?

Des roches pour Boisvert?

Plusieurs observateurs ont également mis en doute les compétences des hommes de coin de Butler. Ils auraient dû mettre fin au carnage dès la deuxième chute, selon eux. Plus facile à dire qu’à faire.

Selon moi, Rénald Boisvert n’est pas à blâmer. Ni Marc Ramsay. Ni les autres. Ils connaissent trop bien leur boxeur qui ne veut jamais abandonner. Ils voulaient lui donner toutes les chances de se sortir du pétrin même si elles étaient minces.

Ça va vite dans un combat. Il faut être sur le bord du ring pour le comprendre. La prise des décisions doit être immédiate. Deux secondes de réflexion et c’est trop tard.

Par contre, les boxeurs sont de drôles d’individus, y compris Butler. Ils croient toujours qu’ils ont une chance de renverser la vapeur. Ils sont même prêts à mourir dans le ring s’il le faut. C’est aussi avec cet aspect qu’ils doivent composer dans le feu de l’action.

Heureusement, Steven Butler a pu sortir du Stockton Arena sur ses deux pieds. Il a pu prendre l’avion vers Montréal comme prévu.

Même s’il a seulement 27 ans, il est déjà à la croisée des chemins. Il aura des décisions importantes à prendre avec son équipe. L’élite mondiale, ce n’est pas pour lui. Il pourra tout de même dire qu’il a participé à deux combats de championnat du monde.