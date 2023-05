On lui refuse un prêt-auto en raison de son mauvais dossier de crédit

Récemment, un lecteur nous demandait s’il est normal que sa banque lui refuse un prêt auto alors qu’il avait terminé de rembourser sa proposition de consommateur depuis plus d’un an. La réponse ? Il lui faudra se montrer patient...

Rebâtir son crédit après une proposition de consommateur, même si cela fait un an ou deux qu’on a fini de la payer, nécessite du temps et de la discipline. Attention, car chacun des gestes que vous poserez sur le plan financier pèsera dans la balance. Voici quoi faire et quoi éviter.

Démontrer son sérieux et sa stabilité

«Accorder du crédit ou pas est une décision discrétionnaire de la part des prêteurs. C’est pourquoi tout ce que l’on fait peut jouer en notre faveur ou en notre défaveur», prévient Sophie Desautels, première directrice principale en redressement financier, Groupe redressement et insolvabilité chez Raymond Chabot. Ainsi, continuer à payer ses factures rubis sur l’ongle pendant la durée de la proposition de consommateur démontrera votre sérieux et sera positif pour votre dossier. Il en va de même si l’on gère bien le crédit dont on dispose encore, une carte de crédit par exemple : on l’utilise de façon raisonnable et on rembourse la totalité du solde chaque mois.

La stabilité est également importante, notamment en ce qui concerne votre lieu de résidence et votre travail. «Changer fréquemment d’emploi n’envoie pas un bon signal aux prêteurs», mentionne Sophie Desautels.

Faire un budget et s’y tenir, constituer une épargne dans un REER, un CELI ou un compte-épargne sont aussi de bonnes façons de regagner la confiance des institutions financières.

Avancer prudemment

Demander un prêt important, comme un prêt auto dans le cas de notre lecteur, trop tôt après la fin de la proposition de consommateur n’est pas une bonne stratégie. «Il faut commencer avec des sommes modestes, une carte de crédit avec un petit montant garanti par exemple. On rembourse la totalité chaque mois, et au bout de quelque temps on pourrait demander d’augmenter la limite. Adopter cette méthode pendant un an devrait finir par porter ses fruits», recommande Sophie Desautels, qui ajoute que l’on ne devrait pas non utiliser plus que 30 ou 40 % de sa limite de crédit.

Par la suite, vous pourriez demander à votre banque de vous accorder une marge de crédit. Là encore, soyez rigoureux dans son remboursement et son utilisation.

Rappelez-vous que le premier accès au crédit est le plus difficile à obtenir et aussi le plus important. C’est pourquoi il ne faut pas se précipiter et il faut avancer prudemment pour éviter d’essuyer un refus qui apparaîtra dans votre dossier de crédit et jouera contre vous.

Attention aux factures oubliées

Sophie Desautels souligne que les factures de frais de télécommunication font partie des pires oublis. «Ces entreprises signalent généralement le défaut de paiement très rapidement, ce qui a beaucoup d’impact sur la cote de crédit», dit-elle. Il faudra alors plusieurs mois pour en atténuer l’impact sur votre dossier.

De plus, si une nouvelle agence de recouvrement vous contacte, n’hésitez pas à appeler votre syndic autorisé en insolvabilité. Il pourra faire des vérifications et vous aider à régler la situation.

Vérifier son dossier de crédit

Si une erreur s’est glissée dans votre dossier de crédit, cela pourrait également compromettre votre capacité d’emprunt. C’est pourquoi un mois après la fin de la proposition de consommateur, il est recommandé d’obtenir son dossier de crédit auprès des deux agences de crédit (Equifax et TransUnion). Cette démarche est gratuite et peut être effectuée à partir de leur site internet. Vous n’avez pas à contracter un abonnement ni à payer pour cela. Sur cette page de l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, vous trouverez toutes les étapes à suivre et les liens directs vers les demandes.

Quand vous aurez votre dossier en main, assurez-vous que toutes les dettes qui devaient être comprises dans la proposition portent la mention «Incluse dans la proposition», sinon elles seront encore considérées comme des dettes impayées. Si tel est le cas, remplissez le formulaire de demande de correction et acheminez-le aux agences de crédit.

Enfin, méfiez-vous des entreprises qui promettent de rebâtir votre crédit : il n’y a que le temps et votre discipline qui y changeront quelque chose.