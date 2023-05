Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 16 mai qui en valent le détour.

Soccer : AC Milan c. Inter Milan

Cela fait longtemps que la bataille de Milan n’avait pas été aussi peu égale. L’Inter a battu trois fois son rival historique cette saison, et ce, dans trois compétitions différentes. En Ligue des champions, il a remporté le match aller de cette demi-finale par la marque de 2 à 0. Le duel retour sera présenté à San Siro, le domicile des «Rossoneri». La préparation de l’AC Milan pour ce match primordial ne s’est toutefois pas passée comme prévu. Samedi en Serie A, il a été vaincu 2 à 0 par Spezia, une petite équipe qui est en grand danger de relégation. L’AC devrait pouvoir compter sur le retour de sa vedette en attaque Rafael Leao, mais l’Inter est toujours aussi menaçant avec Edin Dzeko et sa doublure, Romelu Lukaku.

Prédiction: Victoire de l’Inter Milan – 2,10

Basketball : Lakers de Los Angeles c. Nuggets de Denver

Getty Images via AFP

Les Lakers ne sont pas au bout de leurs peines puisqu’après avoir éliminé les champions en titre de la NBA, les Warriors de Golden State, ils se retrouvent maintenant à affronter la meilleure équipe de l’Association de l’Est en saison régulière. Après un duel entre LeBron James et Stephen Curry, place à celui entre «King» James et Nikola Jokic. Les séries éliminatoires ont été assez émotives jusqu’à maintenant pour le Serbe, qui est sans doute heureux de laisser les Suns de Phoenix dans la vitre arrière. Le joueur des Nuggets se surpasse en séries et pourrait aider les siens à soulever un premier trophée. Denver a perdu ses sept séries contre les Lakers dans son histoire. Il est temps que ça change!

Prédiction: Victoire des Nuggets de Denver – 1,41

Tennis: Novak Djokovic c. Cameron Norrie

Getty Images via AFP

Au cours des dernières semaines, Novak Djokovic a montré qu’il n’était pas infaillible, ce qui lui a fait perdre le titre de numéro 1 de l’ATP. À ses deux derniers tournois, il a été vaincu par Lorenzo Musetti et Dusan Lajovic, deux joueurs qui ne sont pas dans le top 10. Après avoir difficilement battu Grigor Dimitrov dimanche, le «Djoker» s’en est pris à la qualité des courts à Rome. Norrie n’est pas parvenu à faire de longs parcours depuis le mois de mars, mais ses premiers matchs en Italie semblent prometteurs. Une surprise est possible à tout moment sur terre battue. Après tout, le meilleur joueur au monde, Carlos Alcaraz, a été surpris dès le troisième tour...

Prédiction: Victoire de Cameron Norrie – 5,20